Scatti dell’Italia del secolo scorso: la mostra fotografica sulla vita contadina nelle Marche

Una mostra fotografica racconta la vita contadina nell’Italia centrale tra gli anni Trenta e Cinquanta del secolo scorso, dando a mezzadri e agricoltori il primo piano invece di lasciarli sullo sfondo. I negativi degli scatti che raccontano per immagini una parte della Penisola del Novecento sono rimasti a lungo chiusi in un cassetto. Dall’11 settembre al primo ottobre le foto saranno esposte all’Istituto italiano di cultura di Edimburgo, grazie all’allestimento promosso con Casa della Memoria Association, fondata nell’ex campo di prigionia PG59 a Servigliano, nelle Marche, e Monte San Martino Trust.

La mostra fotografica

L’istituto italiano di cultura di Edimburgo propone una mostra che raccoglie fotografie della vita rurale italiana, risalenti agli anni Trenta e Cinquanta del Novecento. Aperta dall’11 settembre al 1° ottobre l’esposizione, realizzata in collaborazione con Casa della Memoria Association e Monte San Martino Trust, ha alle spalle una storia particolare. Il fotografo che ha scattato le immagini esposte e gran parte delle persone ritratte sono sconosciuti, mentre i negativi sono rimasti dimenticati in un cassetto per molti anni, fino a quando il regista Giordano Viozzi li ha scoperti dopo la morte della zia Fernanda Millevolte. Da qui il titolo della mostra “Fernanda: le foto ritrovate”.

Le associazioni

A collaborare all’allestimento della mostra è stata l’associazione Casa della Memoria, fondata oltre vent’anni fa a Servigliano (Marche), sede dell’ex campo di prigionia PG59, oggi riconosciuto come Monumento Nazionale Italiano. Il Monte San Martino Trust è stato fondato nel 1989 da Keith Killby, in segno di gratitudine per il coraggioso aiuto ricevuto dopo la sua fuga dal campo PG59. Il Trust assegna borse di studio nel Regno Unito a giovani italiani e sostiene la ricerca grazie alle collaborazioni con l’Università di Cambridge e l’Istituto Parri. Conserva inoltre una delle più importanti raccolte di testimonianze personali dei prigionieri alleati evasi e di coloro che li aiutarono.

I contadini al centro della scena

L’aspetto più singolare della raccolta è che tutti i soggetti fotografati sono contadini del sud delle Marche, nell’Italia centrale: mezzadri poveri e spesso analfabeti che, nella rappresentazione tradizionale, comparivano soltanto come figure di sfondo nei paesaggi rurali. Qui, invece, sono posti al centro della scena: guardano con fierezza l’osservatore e ci restituiscono la realtà di un modo di vivere ormai consegnato alla storia.

Testimonianza di coraggio e resistenza

Queste fotografie testimoniano inoltre uno straordinario episodio della seconda parte della Seconda guerra mondiale, nel quale molti di questi contadini ebbero un ruolo storico ancora oggi poco conosciuto. Al momento dell’Armistizio italiano, nel settembre 1943, circa 80.000 prigionieri di guerra alleati erano detenuti nei campi di prigionia dell’Italia centrale e settentrionale. In quella che è considerata la più grande evasione di massa della storia da campi di prigionia, circa 50.000 riuscirono a fuggire dopo l’Armistizio. Sebbene molti venissero rapidamente catturati, 25.000 rimasero in libertà e trovarono rifugio proprio presso questi contadini, che li nascosero ai nazi-fascisti anche per 18 mesi. Pur rischiando la morte se scoperti, questi uomini e queste donne, appartenenti alla fascia più umile della società italiana, accolsero giovani soldati alleati affamati e in fuga, trattandoli come membri della propria famiglia e condividendo con loro quel poco che possedevano. Le fotografie rappresentano così una testimonianza del coraggio, della compassione e della straordinaria capacità di resistenza delle persone più emarginate della società italiana.

Fonte Ansa