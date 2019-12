APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

SABATO 14 DICEMBRE 2019, 14:59, IN TERRIS



Premi e rassegne del Natale solidale

Dal progetto etico "Con il sole sul viso" ai Comuni che per le feste natalizie puntano sul volontariato: l'impegno sociale moltiplica gli eventi

GIACOMO GALEAZZI

i è conclusa la I° edizione del Premio “Con il Sole Sul Viso”.Il premio è destinato a coloro che hanno contribuito alla promozione e alla diffusione della cultura nei diversi settori dell’umanità, della ricerca della verità, della libertà, del rispetto, della giustizia, della bellezza, del dialogo, della solidarietà, conservando un lato umano molto forte. E’ una iniziativa che rientra nel progetto etico “Con il sole sul viso” ideato da Alma Manera, promotore di proposte per l’industria della cultura, della comunicazione e del terzo settore: categorie speciali di alto valore sociale da tutelare.

La festa delle meraviglie

Si sono accese, intanto, le luci sul Natale della Regione Lazio con "La Festa delle Meraviglie". Fino al 12 gennaio in ogni angolo delle cinque province, tantissimi appuntamenti per celebrare insieme le festività più amate: dai classici mercatini di Natale, i presepi viventi, i concerti con i canti tradizionali natalizi agli spettacoli teatrali, i laboratori per bambini, le passeggiate nei boschi e tanto altro ancora. Non mancheranno gli eventi dedicati alla tradizione enogastronomica del territorio, con i piatti tipici natalizi della cucina laziale, e il classico incontro con Babbo Natale e la Befana, tanto amati dai bambini. Oltre 500 eventi in 213 Comuni, finanziati con un contributo regionale di un milione di euro. Sarà un Natale anche all'insegna della solidarietà, con la distribuzione di circa 17.500 tra pasti e pacchi alimentari ai meno fortunati ed eventi, pranzi conviviali e distribuzione di doni tra le corsie degli ospedali del Lazio. Da non perdere, sottolinea LaPresse, il ricco calendario di eventi in programma nelle aree protette di Parchi regionali, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi nazionali: presepi, mercatini, villaggi di Natale, ma anche passeggiate nella natura, archeotrekking, ciaspolate e birdwatching tra i boschi. Nello splendido Castello di Santa Severa torna Il Villaggio di Natale, un luogo magico per bambini e famiglie; all'insegna dell'innovazione è il Natale di Zagarolo, invece, con tanti eventi ospitati nel meraviglioso Palazzo Rospigliosi. Anche le Grotte di Pastena e Collepardo si vestiranno a festa con presepi viventi, concerti e le eccellenze culinarie del territorio. E poi il teatro, la danza e la musica allo Spazio Rossellini, nella Rete dell'ATCL e al WeGil.

Tra scienza e sogno

Grande attenzione anche all'enogastronomia con gli eventi di Arsial, Agro Camera e Lazio Innova: tante degustazioni ma anche laboratori, show cooking, percorsi culinari, mercatini e molto altro ospitati in diversi luoghi della Regione tra cui WeGil, Palazzo delle Esposizioni, Fiera di Roma ma anche diversi mercati rionali e in alcuni punti vendita Unicoop Tirreno. Tanti gli spettacoli previsti anche allo Spazio Rossellini, il polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio ospitato all'interno dell'Istituto Cine-Tv Roberto Rossellini con il coordinamento artistico di Katia Caselli. Cosa accadrebbe se anche Babbo Natale aprisse un account social? È quello che porta in scena la Compagnia Matutateatro il 13 dicembre con lo spettacolo Natale su Amazzon; il 15 dicembre, invece, c'è Lumen - Marie Curie tra scienza e sogno, lo spettacolo dedicato a una delle più importanti scienziate del '900 di e con Annarita Colucci; il 21 e 22 dicembre appuntamento con A Christmas Carol, l'evento site specific di Tiziano Panici liberamente ispirato al romanzo di Charles Dickens. Sempre il 22 dicembre l'aiutante di Babbo Natale arriva allo Spazio Rossellini per chiedere aiuto a grandi e piccini con Costruiamo insieme il villaggio di Babbo Natale: un laboratorio per tutta la famiglia in cui ci si rimboccherà le maniche riutilizzando cartoni, bottiglie, corrugati, casette di plastica e tanti altri materiali di riuso. Spazio anche alla musica con i concerti che vedranno sul palco del Rossellini il cantautore Fulminacci (il 14 dicembre), con il suo album d'esordio La vita veramente, e Clementino (il 20 dicembre) che con Tarantelle torna nei club italiani dopo 5 anni di assenza, per la prima volta accompagnato dalla The Smoke Band.



I premiati

Il progetto etico “Con il sole sul viso”è in essere dal 2016 sotto l’egida dell’associazione culturale “Alta Classe” che opera dal 1992. Sono stati premiati: Fedele Confalonieri, Presidente Mediaset; Elisabetta Armiato, Etoile Internazionale, Presidente Della Fondazione “Pensare Oltre”; Lucia Ascione, giornalista, conduttrice TV 2000; Rino Barillari, fotografo “The King”; Antonello Crucitti, Presidente Nazionale di Calcio Famiglie Numerose, con la moglie Angela Malara; Monica Graziana Contrafatto, militare e atleta paralimpica italiana; Roberto Cenci, regista,musicista e autore televisivo; Valeria Fabrizi, attrice; Maria Teresa Fiore, Vice Direttore RAI 1, responsabile dell’intrattenimento; Cleonice Gioia, pittrice contemporanea; Maria Pia Liotta, autrice,compositrice regista; Gjon Kolndrekaj, autore e regista; Gai Mattiolo, stilista; Fernando Miglietta, architetto, artista, critico e teorico; Franco Miseria, coreografo regista; Franco Romeo, cardiochirurgo, Direttore U.O.C. Cardiologia Policlinico Tor Vergata; Marco Tomei, responsabile relazione esterne maison Mattiolo e campione cinofilo. Tra gli ospiti,Runa Ognibene con le ragazze della Comunità incontro fondata da Don Pierino Gelmini,il Maestro Enrico Manera,il presidente della commissione cultura della regione Lazio Pasquale Ciacciarelli,Silvia Specchio,Safiria Leccese,Francesca Ceci,Luca Valenti,Demetra Hampton,Francesca Cenci,Annamaria Terremoto,Vittoriana Abate,Andrea Carpinteri,Antonietta Angelucci,Maria Piera Franco,il Prefetto Fulvio Ruocco De Marinis,Daniele Cipriani,e tanti altri del mondo della cultura, della politica, della comunicazione e del terzo settore.

Il riconoscimento al Presidente del Senato

La serata si è svolta al Lab spazio eventi,è stata condotta da Alma Manera con la regia di Maria Pia Liotta. Il premio è un’opera degli antichi maestri orafi G.B. Spadafora. Sono intervenuti il senatore Maurizio Gasparri e il senatore Francesco Maria Giro.La serata gode del patrocinio del Gispe (giornalisti spettacolo) con i complimenti di:Cantine Lavorata,Apices,Aracne Tv,Event Time,Eventi imperfetti,Buon Cibo Buona Vita by Gusto Verace. Tra i premiati Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato della Repubblica che non avendo potuto partecipare alla serata ufficiale della premiazione, ha ricevuto, il giorno successivo, in Senato Alma Manera per la consegna del Premio speciale, “Con il Sole sul viso” dedicato alle Istituzioni che a sua volta ha ricevuto dalla presidente Casellati “La Campanella”del Senato.Hanno accompagnato Alma Manera, nello studio privato della Presidente, il senatore Francesco Maria Giro, Maria Pia Liotta, presidente dell’associazione culturale “Alta Classe Accademia dello Spettacolo, sostenitrice del progetto etico, Federica De Pasquale, responsabile dei rapporti istituzionali e Ennio Salomone, responsabile comunicazione. “Un incontro costruttivo - ha sottolineato al termine il soprano Alma Manera – caratterizzato da una completa condivisione di intenti. Ringrazio la Presidente Casellati per l’attenzione manifestata nei confronti delle nostre iniziative e per aver voluto accettare il nostro Premio dimostrando la sua vicinanza al nostro progetto etico “Con il sole sul viso”, promotore di proposte per l’industria della cultura, della comunicazione e del terzo settore. Tutte categorie speciali di alto valore sociale da tutelare”.