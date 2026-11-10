Newitalianbooks: una vetrina digitale in tre lingue per i libri italiani all’estero

Promuovere l’editoria italiana più attuale all’estero grazie a una vetrina digitale in tre lingue. L’iniziativa è una di quelle che il portale Newitalianbooks, promosso da Treccani e sostenuto tra gli altri dai ministeri degli Esteri e della Cultura, presenterà alla Fiera internazionale del libro di Guadalajara, giunta alla 40esima edizione, in cui l’Italia è ospite d’onore. Saranno proposti 400 i titoli – dalla narrativa alla saggistica, dal fumetto alla letteratura per l’infanzia – della produzione italiana recente non ancora tradotti in spagnolo. In programma anche l’incontro “Una vetrina in spagnolo per il libro italiano” il 30 novembre presso il Caffè letterario del Padiglione Italia, in cui verranno illustrate le attività nel corso della manifestazione.

La Fiera in Messico

In occasione della 40ª edizione della Fiera internazionale del libro di Guadalajara, in programma dal 28 novembre al 6 dicembre 2026 – che vedrà l’Italia ospite d’onore – Newitalianbooks , l’unico portale nazionale dedicato alla promozione del libro italiano all’estero, ha realizzato una serie di iniziative per rafforzare la visibilità dell’editoria italiana sui mercati internazionali, favorire la vendita dei diritti e valorizzare la diffusione delle opere italiane in traduzione.

Il portale del libro italiano nel mondo

Newitalianbooks è, dal 2020, la voce del libro italiano nel mondo. Promosso da Treccani con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e della Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori, il portale promuove l’editoria, la lingua e la cultura italiana nel panorama internazionale e favorisce il processo di traduzione delle più recenti pubblicazioni italiane, mettendo in relazione i diversi attori della filiera editoriale in Italia e all’estero, anche grazie al supporto degli Istituti Italiani di Cultura.

La vetrina digitale

Tra le iniziative una vetrina digitale trilingue dedicata alle novità editoriali italiane, in italiano, inglese e spagnolo, che raccoglie 400 titoli di narrativa, saggistica, varia, fumetto e letteratura per l’infanzia non ancora tradotti in spagnolo, proposti da oltre sessanta tra case editrici e agenzie letterarie italiane che hanno risposto all’appello lanciato da Newitalianbooks nella primavera scorsa. Un risultato che testimonia il forte interesse del settore editoriale per le opportunità offerte dal mercato internazionale e, in particolare, da quello ispanofono. Pensata come uno strumento di promozione e di incontro tra editori, agenti e operatori della filiera editoriale internazionale, la vetrina offre un ampio campione rappresentativo della più recente produzione editoriale italiana, attraverso schede dettagliate per ciascun titolo: descrizione del contenuto, estratto del testo, premi ricevuti, traduzioni già realizzate e contatti per la cessione dei diritti.

L’incontro

Lunedì 30 novembre, alle ore 11, presso il Caffè letterario del Padiglione Italia (“Una vetrina in spagnolo per il libro italiano” ) i responsabili di Treccani e di newitalianbooks , insieme ai rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura e dell’Associazione Italiana Editori illustreranno le attività, che comprendono anche una guida ai contributi per la traduzione e un ebook sulla diffusione del libro italiano nel mondo. La Guida ai contributi e ai premi per la traduzione di libri italiani in lingue straniere, realizzata grazie alla collaborazione con i partner del progetto e altre istituzioni, tra cui il SEPS (Segretariato Europeo per Pubblicazioni Scientifiche), è stata aggiornata e riunisce in un unico strumento le principali opportunità di sostegno alla traduzione e alla pubblicazione di opere italiane all’estero, spesso distribuite tra fonti diverse e non sempre facilmente reperibili.

La diffusione degli scrittori italiani

L’ebook in lingua spagnola Aventuras del libro italiano en el mundo, raccoglie oltre cento contributi di studiosi italiani e stranieri pubblicati negli ultimi sei anni sul portale e racconta il ruolo fondamentale dell’editoria nella diffusione della cultura italiana nel mondo. Disponibile online il volume, realizzato da Newitalianbooks, si articola in due sezioni: la prima ripercorre, autore per autore, le traduzioni dei maggiori scrittori italiani, classici e contemporanei, da Dante a Zanzotto; la seconda offre una panoramica sulla diffusione del libro italiano nei principali Paesi del mondo.