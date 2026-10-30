Nel ricordo di don Oreste Benzi: “Il Calabrone”, 40 anni di lavoro inclusivo

Quarant’anni di storia dedicati all’inclusione, al lavoro e alla trasformazione del disagio sociale in opportunità. Sabato 31 ottobre la cooperativa sociale “Il Calabrone” di Legnago, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, festeggia un doppio, importante anniversario: il quarantennale dalla sua nascita nel 1986 e il 19° anniversario della salita al cielo del fondatore, don Oreste Benzi. Dalle prime commesse artigianali con pochi attrezzi fino all’affermazione come realtà consolidata del Basso Veronese con tre sedi e 60 collaboratori, la cooperativa festeggia la sua evoluzione da modello assistenziale a impresa sociale d’eccellenza, affrontando oggi la sfida del ricambio generazionale nel segno della condivisione.

L’evento

Quarant’anni di lavoro inclusivo e una “doppia festa” a Legnago. Sabato 31 ottobre la cooperativa sociale Il Calabrone, promossa dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, celebra il 40° anniversario della fondazione, insieme al 19° anniversario della nascita al cielo di don Oreste Benzi. L’iniziativa è promossa dalla Comunità, dalla cooperativa e da Sempre Editore. Il programma prevede alle ore 18.30, nella chiesa parrocchiale di Casette, in via Casette 40, la Messa di ringraziamento celebrata dal vicario foraneo don Marco Isolan, con testimonianze di riscatto e impegno sociale. A seguire, festa nei locali del Centro parrocchiale con risotto, patatine, musica e sorprese. Nata nel 1986, quando ancora non esisteva una legge sulle cooperative sociali – che arriverà nel 1991 –, Il Calabrone ha offerto fin dall’inizio un’opportunità di inserimento lavorativo a persone con disabilità o provenienti da situazioni di disagio ed emarginazione. Dal primo incarico alla Fiera campionaria e dalla prima commessa di assemblaggi, in una stanza con due avvitatori e qualche cacciavite, è oggi una realtà consolidata del basso veronese: tre sedi operative e circa 60 persone coinvolte tra dipendenti, di cui il 30% con svantaggio, volontari e inserimenti sociali in contesto lavorativo.

La cooperativa

Le attività spaziano dall’assemblaggio elettromeccanico alla manutenzione delle aree verdi, oggi il settore prevalente, svolta per enti pubblici e per aziende e privati, fino a K Service (impianti industriali ad aria compressa) e a Tessuto Vissuto, negozio di abiti vintage e second hand i cui proventi finanziano progetti solidali all’estero. In cooperativa non ci sono operatori e utenti: tutti sono lavoratori e colleghi, secondo il principio di condivisione caro a don Benzi. La cooperativa collabora con il Servizio Inserimento Lavorativo dell’Aulss di Legnago e con l’Uepe per percorsi di misure alternative al carcere. «Il nome nasce da un aneddoto che don Benzi citava spesso: il calabrone ha il corpo tozzo e le ali piccole, apparentemente non potrebbe volare, eppure vola», spiega Alessio Zamboni, presidente e socio fondatore. «La storia della cooperativa dimostra che è possibile passare dall’assistenzialismo a una reale opportunità di lavoro inclusiva, capace di valorizzare le capacità di tutti». Il traguardo coincide con una fase di passaggio generazionale: lo storico gruppo fondatore è andato o sta per andare in pensione e la cooperativa cerca giovani meccanici, giardinieri e tecnici specializzati. «Non abbiamo bisogno di operatori sociali ma di tecnici competenti che abbiano sensibilità sociale», precisa Zamboni. «Crediamo che cooperare sia più efficiente che competere».