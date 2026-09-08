Cultura

Nasce PACEM: il nuovo mensile digitale di In Terris dedicato ai valori della pace

Nel dodicesimo anniversario di In Terris nasce il nuovo magazine digitale per approfondire i temi della pace

Di Francesco Vitale
Foto Interris

Nasce oggi PACEM, il nuovo magazine mensile digitale firmato In Terris. In una data dal forte valore simbolico, che coincide liturgicamente con la Natività della Beata Vergine Maria e segna l’esatto compimento del dodicesimo anniversario dalla fondazione di In Terris, prende il via un progetto editoriale inedito, interamente focalizzato sull’approfondimento dei grandi temi valoriali legati alla pace.

Questa nuova avventura editoriale è pensata per coinvolgere i lettori e lasciarli ispirare da contenuti esclusivi. All’interno del magazine troveranno spazio storie di speranza, interviste ai protagonisti del nostro tempo e numerosi contributi volti a stimolare una riflessione profonda sulla società contemporanea. L’obiettivo è quello di unire una vasta comunità di lettori, invitandoli a diventare in prima persona veri e propri “costruttori e operatori di pace”.

Per accedere al primo numero e a tutte le uscite di PACEM è previsto un abbonamento, uno strumento necessario per sostenere concretamente il grande e quotidiano lavoro d’inchiesta e approfondimento dei giornalisti della redazione. Acquistare e diffondere la rivista diventa così un dono condiviso e un atto di supporto verso un giornalismo libero e orientato al bene comune.

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