Napoli: Impagliazzo riceve il Premio cardinale Michele Giordano dall’arcivescovo Battaglia

Il presidente della Comunità di Sant’Egidio Marco Impagliazzo riceverà il Premio cardinale Michele Giordano il 28 settembre nella basilica santuario Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa dall’arcivescovo di Napoli, il card. Domenico Battaglia, per il suo libro “Il Grande Crimine”. Il riconoscimento è intitolato al porporato che ha guidato l’arcidiocesi partenopea per quasi vent’anni. I documentari “Leo from Chicago” e ”Leone a Roma”, prodotti dalla Direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede riceveranno, in via straordinaria, un premio speciale.

La cerimonia

Sarà l’arcivescovo di Napoli, il card. Domenico Battaglia, presidente del Premio cardinale Michele Giordano, a premiare i vincitori della XIV edizione del riconoscimento intitolato al porporato lucano per diciannove anni alla guida dell’arcidiocesi partenopea. La cerimonia – informano gli organizzatori – si svolgerà lunedì 28 settembre, alle 16, a Napoli, nella basilica santuario Incoronata Madre del Buon Consiglio e dell’Unità della Chiesa (via Capodimonte, 13). Prima della premiazione, il card. Battaglia presiederà un momento di preghiera nella cappella della basilica dove sono sepolti i cardinali Michele Giordano e Corrado Ursi, scomparsi rispettivamente nel 2010 e nel 2003. Il riconoscimento ha il patrocinio dell’arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei giornalisti della Campania.

I libri

Il libro vincitore della XIV edizione del Premio è “Il Grande Crimine” (Morcelliana) di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio e professore ordinario di storia contemporanea dell’Università Roma Tre. Lo ha deciso la commissione del riconoscimento composta dai giornalisti Francesco Antonio Grana (segretario del premio), Ottavio Lucarelli (presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania), Antonello Perillo (condirettore della Tgr), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli (Corriere del Mezzogiorno). Secondo classificato il volume “La Chiesa si è rotta” (Rubbettino) di Luca Diotallevi, professore ordinario di sociologia dell’Università Roma Tre. Terzo posto per il testo “Leone XIV. Il Papa venuto per la pace” (Piemme) di Domenico Agasso, vaticanista de La Stampa. Menzioni speciali per i libri “La comunicazione della Chiesa che verrà” (Tau) di Fabio Bolzetta, giornalista inviato di Tv2000 e presidente dell’Associazione dei WebCattolici Italiani(WeCa), “Genitrice di Dio. Theotókos: factum ex muliere” (Ex Libris) di Cristian Lanni, canonista, e “Le albe del mondo”(Laterza) di Massimo Raveri, professore emerito di religioni e filosofie dell’Asia orientale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.

I documentari

Infine, la presidenza del riconoscimento, in via straordinaria, ha assegnato un premio speciale ai documentari “Leo from Chicago” e ”Leone a Roma”, prodotti dalla Direzione editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede e realizzati dai giornalisti Tiziana Campisi, Deborah Castellano Lubov, Salvatore Cernuzio, Felipe Herrera-Espaliat e Jaime Vizcaíno Haro.