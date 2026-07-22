Mostre d’autunno 2026: da Man Ray a Monet, gli eventi da non perdere

Con l’arrivo dell’autunno, l’Italia si prepara a vivere una nuova e intensa stagione culturale. Da Ferrara a Parma, passando per Venezia, Modena, Firenze e Lodi, settembre propone un calendario ricco di mostre, festival e grandi appuntamenti dedicati all’arte, alla fotografia e all’antiquariato. Dalle retrospettive sui maestri del Novecento alle esposizioni di arte contemporanea, fino ai principali eventi dedicati al fotogiornalismo e alla botanica, il mese offre numerose occasioni per scoprire il patrimonio artistico e creativo del Paese.

Settembre si apre con il Novecento: Man Ray e i maestri della modernità

La stagione espositiva autunnale prende il via con due grandi appuntamenti dedicati all’arte del Novecento. Il 12 settembre la Fondazione Magnani Rocca di Mamiano di Traversetolo (Parma) inaugura “Man Ray: tutto”, la più completa retrospettiva mai realizzata in Italia sull’eclettico protagonista del Dadaismo e del Surrealismo. Pochi giorni dopo, il 19 settembre, Palazzo dei Diamanti di Ferrara apre “Da Monet a Van Gogh a Kandinsky”, un ampio percorso espositivo che ripercorre le tappe fondamentali della nascita della modernità artistica.

Venezia protagonista tra arti decorative e contemporaneità

La fine del mese vede Venezia al centro della scena culturale con una serie di importanti inaugurazioni. Il 24 settembre Ca’ Rezzonico presenta la prestigiosa Donazione Rubelli, dedicata agli appassionati delle arti decorative e del tessuto storico. Il 25 settembre, invece, Ca’ Pesaro ospita la mostra personale dell’artista Nicolas Lamas, mentre il Muvec – Casa della Contemporaneità di Mestre propone un’importante esposizione sulla Secessione viennese, con opere dedicate a Gustav Klimt, Egon Schiele e Oskar Kokoschka.

La fotografia d’autore al centro dell’autunno

Settembre è anche il mese della grande fotografia. Nei fine settimana dell’11-13, 19-20 e 26-27 settembre torna a Savignano sul Rubicone la 35ª edizione del SI FEST, storico punto di riferimento della fotografia d’autore italiana. Dal 24 settembre, Palazzo dei Musei di Modena ospita la mostra dedicata a Robert Doisneau, curata da Gabriel Bauret. L’esposizione raccoglie circa 130 fotografie in bianco e nero, provenienti dall’Atelier Robert Doisneau di Montrouge, che raccontano la quotidianità e la poesia della Parigi del Novecento. Il 26 settembre prende inoltre il via il Festival della Fotografia Etica di Lodi, uno dei principali eventi internazionali dedicati al fotogiornalismo e ai grandi temi dell’attualità.

Firenze celebra il mercato dell’arte antica

Per gli appassionati di antiquariato, il 26 settembre Palazzo Corsini di Firenze ospita la 34ª Biennale Internazionale dell’Antiquariato, la più antica mostra-mercato dedicata all’arte italiana, capace di riunire galleristi, collezionisti e operatori provenienti da tutto il mondo.

Natura e cultura si incontrano a Verde Grazzano

Il fine settimana del 26 e 27 settembre è dedicato anche al rapporto tra natura e cultura con Verde Grazzano, il festival botanico ospitato nel suggestivo Parco e Castello di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, appuntamento di riferimento per il vivaismo, la botanica e la creatività legata al mondo del verde.

Informazioni e materiali per la stampa

Per ulteriori informazioni sugli appuntamenti, oltre a cartelle stampa e immagini, è possibile consultare il sito ufficiale: www.studioesseci.net.