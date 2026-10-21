Le parole italiane più diffuse al mondo: la top 10 degli italianismi

Cucina, abbigliamento e cultura sono i tre ambiti in tutto il mondo si utilizzano parole italiane, gli italianismi. Dal pizzaiuolo ai jeans, dai caratteri tipografici alle tecniche canore, tanti termini della nostra lingua sono entrati stabilmente nel lessico delle altre. Il progetto “Onde – Parole italiane in viaggio”, realizzato dalla Fondazione Treccani Cultura realizzato in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, raccoglie i dieci italianismi più diffusi al mondo in brevi tracce audio, rendendoli disponibili gratuitamente per tutti gli Istituti Italiani di Cultura nel Mondo.

Il progetto

“Onde – Parole italiane in viaggio” è il progetto della Fondazione Treccani Cultura, ideato in accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in occasione della Settimana della Lingua Italiana 2026. Un percorso sonoro dedicato agli italianismi, le parole italiane entrate stabilmente nel lessico di altre lingue, che ne ripercorre l’etimologia, la storia e l’uso attuale. Il progetto si articola in venti brevi tracce audio, consultabili gratuitamente dagli Istituti Italiani di Cultura nel mondo attraverso una piattaforma navigabile sviluppata da Hibou, cooperativa specializzata in soluzioni digitali per la cultura. Richiamando Guglielmo Marconi e il suo contributo alla diffusione della voce attraverso le onde radio, il progetto Onde incarna la metafora che dà nome all’iniziativa, ovvero l’idea di trasmissione linguistica come atto di posizionamento culturale nel mondo.

Le prime tre posizioni

Primo in classifica è pizzaiuolo, «l’artigiano che prepara la pizza napoletana secondo gesti codificati e tramandati». La parola, nella sua forma napoletana tradizionale, è diventata celebre anche grazie all’UNESCO, che nel 2017 ha iscritto l’«Art of Neapolitan Pizzaiuolo» nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Secondo e terzo posto per espresso e moka. Il primo, già in uso a Napoli nel 1912, indica il “caffè preparato al momento, facendo passare acqua calda sotto pressione attraverso la polvere macinata”. La moka è invece la «caffettiera a pressione dalla caratteristica forma ottagonale», ideata da Alfonso Bialetti nel 1933. Il nome deriva da Mokha, il porto yemenita da cui partivano i carichi di caffè.

Il resto della classifica

Quarta posizione per tramezzino, il «panino triangolare di pane morbido senza crosta, con farcitura», nato nel 1925 al Caffè Mulassano di Torino, dove Angela Demichelis reinventò il sandwich con ingredienti italiani. Il termine, tradizionalmente attribuito a Gabriele d’Annunzio, deriva da tramezzo, «ciò che sta in mezzo», con riferimento sia alla farcitura racchiusa tra due fette di pane sia allo spuntino consumato tra un pasto e l’altro. Al quinto posto jeans, parola che pochi associano all’Italia ma che deriva da Gênes, nome francese di Genova, porto da cui veniva esportato un robusto tessuto di cotone, utilizzato già nel 1860 per i pantaloni indossati da Garibaldi e dai Mille, oggi conservati al Museo Centrale del Risorgimento. Dall’espressione bleu de Gênes, “blu di Genova”, sarebbero nati i blue jeans, poi diventati celebri in tutto il mondo. Tra il quinto e il decimo posto risultano carpaccio, un piatto inventato nei primi anni Sessanta da Giuseppe Cipriani, fondatore dell’Harry’s Bar di Venezia, per la contessa Amalia Nani Mocenigo, italic, termine inglese che indica il “carattere tipografico corsivo, sviluppato a Venezia intorno al 1501 da Aldo Manuzio, stucco, di origine germanica, la parola entrò nel lessico italiano e si diffuse nuovamente nel Nord Europa a partire dal Cinquecento, soprano e falsetto, diffusi nel mondo grazie al successo internazionale dell’opera italiana.