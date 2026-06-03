“L’algoritmo della vita”: IA al servizio dell’uomo

I rapidi progressi dello sviluppo tecnologico, Intelligenza artificiale fra tutti, comportano rischi ed opportunità. Prospettive che interrogano anche la Chiesa, tanto che nel 2020 è stato promosso il documento Rome Call for A.I. Ethics da parte della Pontificia Accademia per la Vita guidata da monsignor Vincenzo Paglia, insieme a FAO, IBM, Microsoft e al Ministero dell’Innovazione. L’utilizzo etico dell’IA, per renderla al servizio dell’uomo e non il contrario, è al centro del libro “L’algoritmo della vita. Etica e Intelligenza Artificiale” (Piemme 2026) di monsignor Paglia, che la Società Dante Alighieri presenterà lunedì 8 giugno a Palazzo Firenze, a Roma. Con l’autore intervengono il Presidente della Società Dante Alighieri Andrea Riccardi, il presidente emerito della Camera dei deputati Luciano Violante, il neurochirurgo e presidente della fondazione Atena Giulio Maira e la direttrice dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR Tiziana Catarci. Modera la giornalista Germana Zuffanti.

Un approccio etico all’IA

Lo sviluppo sempre più rapido dell’intelligenza artificiale, come gestirlo, i vantaggi e i pericoli che questo comporta sono temi di fronte ai quali non si può restare indifferenti. Ne parlano gli scienziati, i filosofi, gli psicologi, ne parlano i politici, i militari, i media. E, ovviamente, anche la Chiesa, chiamata a rispondere a un bisogno crescente di una direzione spirituale per orientarsi tra dati e informazioni sempre nuovi. Nel 2020, con la firma del documento Rome Call for A.I. Ethics, la Pontificia Accademia per la Vita guidata da monsignor Paglia, insieme a FAO, IBM, Microsoft e al Ministero dell’Innovazione, si è data come missione la promozione di un approccio etico all’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Il bene dell’umanità

Un impegno per porre l’AI al servizio dell’uomo, e non il contrario. Imparando a conoscere le molteplici applicazioni di queste nuove tecnologie, è infatti possibile sfruttarle per il bene dell’umanità: lo scopo dell’AI non deve essere quello di favorire lo strapotere degli strumenti di oppressione – dagli armamenti alle varie forme di controllo e sorveglianza -, ma quello, più utile e redditizio, di rendere accessibili aree di sviluppo e progresso finora inesplorate.

Raggiungere la pace universale

Riportando anche le parole di papa Francesco, che da anni riconosce l’importanza dell’AI sia per il futuro della Chiesa che dell’uomo, Vincenzo Paglia accompagna il lettore alla scoperta dei passi fatti e di quelli da compiere verso un domani in cui l’intelligenza artificiale, applicata eticamente, possa davvero avere un impatto positivo sulla vita delle persone, fino a contribuire al raggiungimento di una pace universale. (Dalla sinossi).

Chi è mons. Paglia

Vincenzo Paglia, già vescovo di Terni, poi arcivescovo, è attualmente presidente della Pontificia Accademia per la Vita e consigliere spirituale della Comunità di Sant’Egidio, nell’ambito della quale è impegnato nell’associazione «Uomini e Religioni», che organizza incontri ecumenici e interreligiosi. È autore di studi sul dialogo fra credenti e laici e di libri di carattere religioso, pastorale e sociale. Per Piemme ha pubblicato diversi libri, tra cui “Vivere per sempre” (2018) e “L’età da inventare” (2021).