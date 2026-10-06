La scoperta dei neutrini cosmici vale il Nobel per la Fisica a Franzis Halzen

L’idea di un osservatorio tra i ghiacci dell’Antartide è valsa a Franzis Halzen, quasi quarant’anni dopo, la vittoria del Premio Nobel per la Fisica grazie alla scoperta dei neutrini ad alta energia di origine cosmica, particelle che arrivano fino a noi da galassie molto antiche e attraversano i corpi e le materia. La portate di tale innovazione ha aperto strade non ancora prevedibili alle ricerca astronomica. Nato in Belgio 82 anni e in forza all’University of Wisconsin-Madison, Halzen si è detto – in merito ai risultati dei suoi studi, “ogni volta sono stato più sorpreso che orgoglioso”.

La vittoria

Il Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato a Franzis Halzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo.

Nuovi messaggeri cosmici

Ha aperto una nuova finestra sull’universo che, dai ghiacci più puri dell’Antartide permette di risalire al caos delle galassie nascenti fino ai buchi neri: è questo il merito di Francis Hazen, unico vincitore del Nobel per la Fisica 2026. E’ stata sua l’idea di un laboratorio nelle profondità dei ghiacci polari come IceCube, con il quale sono stati aperti nuovi occhi sull’universo, la sua origine, i suoi misteri. E’ diventato possibile catturare i nuovi messaggeri cosmici, i neutrini, le particelle inafferrabili che dalla Via Lattea e da galassie molto più antiche e lontane arrivano fino a noi, attraversano la materia e i nostri corpi senza che ce ne accorgiamo.

Chi è

Nato in Belgio 82 anni fa, Hazen lavora negli Stati Uniti, all’University of Wisconsin-Madison, ed è stato premiato “per il contributo decisivo all’osservatorio di neutrini IceCube e la scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica”, si legge nella motivazione dell’Accademia svedese delle scienze. Essere riuscito a costruire un osservatorio come IceCube è stata un’autentica avventura, ha detto Hazen, e continua a esserlo a ogni nuovo risultato: “ogni volta sono stato più sorpreso che orgoglioso”, ha detto rispondendo alla telefonata che gli ha annunciato il premio. Ha ricevuto la notizia in Italia, dove il 4 ottobre ha partecipato a Bergamo Scienza e dove domani è atteso a Torino, alla riunione del Comitato di valutazione internazionale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

L’osservatorio tra i ghiacci

Era il 1988 quando il fisico ha iniziato a pensare a un laboratorio nel ghiaccio e realizzarlo è stato possibile grazie al finanziamento da parte della National Science Foundation degli Stati Uniti e all’Università del Wisconsin-Madison “che – ha detto il Nobel – ha saputo sostenere un’idea non convenzionale”. Grazie ad Hazen e a IceCube è nata una nuova astronomia: insieme a luce, raggi X, raggi gamma e onde gravitazionali, i neutrini sono entrati a far parte dei tanti messaggeri che aiutano a scoprire i misteri dell’universo. Impossibile dire quali strade l’astronomia dei neutrini potrà aprire: “non è possibile prevederne gli sviluppi. La mia unica speranza è di poter continuare a raccoglier dati“.

Fonte Ansa