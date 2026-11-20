Una canzone contro la violenza sulle donne. “Una lama senza pietà” è il brano scritto da Mogol e interpretato dalla cantante Giusy Ferreri che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 27 novembre e i cui ricavi andranno a sostenere i progetti della Croce Rossa dedicati al contrasto della violenza di genere e ai percorsi di formazione professionale e di inclusione lavorative delle donne superstiti di abusi.

A firma Mogol

Contro la violenza sulle donne un brano inedito firmato da Mogol e interpretato dal Giusy Ferreri e i cui ricavi spettanti all’autore saranno destinati alla Croce Rossa per finanziare i progetti dedicati alle donne vittime di abusi.

La prima esecuzione

La prima esecuzione pubblica avverrà il 25 novembre alle 17 al Teatro Ghione di Roma, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il brano, “Una lama senza pietà”, è scritto da Mogol su una musica di Giuseppe Fulcheri e interpretato da Giusy Ferreri che ha aderito a titolo gratuito e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 27 novembre.

I progetti

La Croce Rossa ha messo in campo una strategia d’intervento su tre direttrici per contrastare la violenza sulle donne: l’emersione precoce del disagio, l’inclusione lavorativa e la formazione capillare che svolge quotidianamente attraverso gli Sportelli Sociali dei suoi Comitati territoriali con attività di sensibilizzazione, prevenzione e supporto alle vulnerabilità economiche e sociali. Un’azione portata avanti anche nei Centri Antiviolenza (Cav) che gestisce ad Asti, Padova e Mondovì nei quali offre servizi di assistenza psicologica e legale e orientamento ai servizi territoriali, accoglienza nelle Case Rifugio assieme ai figli minori e accesso a percorsi di formazione professionale e inclusione lavorativa.

Fonte Ansa