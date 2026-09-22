Cultura

La forza dell’improvvisazione e della parola: Martelli porta Dario Fo a teatro in Australia

L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney festeggia il centenario della nascita di Dario Fo con "Lu Santo Jullàre Françesco", diretto e interpretato da Matthias Martelli

Di redazione
Dario Fo. Foto © Lorenzo Daloiso da Imagoeconomica

Nel corso delle iniziative per il centenario della nascita, Dario Fo arriva dall’altra parte del mondo. L’attore teatrale Matthias Martelli, erede della tradizione giullaresca e già protagonista di un’altra opera di Fo, “Mistero Buffo”, mette in scena all’Italian Forum Cultural Centre di Sydney lo spettacolo “Lu Santo Jullàre Françesco”, scritto dal premio Nobel insieme a Franca Rame. L’evento è stato organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura di Sydney in collaborazione con il Comitato Assistenza Italiani.

Fo in scena

L’Istituto Italiano di Cultura di Sydney celebra il centenario della nascita di Dario Fo con lo spettacolo “Lu Santo Jullàre Françesco”, scritto dal premio Nobel insieme a Franca Rame e diretto e interpretato da Matthias Martelli.

La tradizione giullaresca

Considerato uno dei principali eredi della tradizione teatrale di Fo, Martelli porta sul palco una giullarata sulla vita di san Francesco d’Assisi, ispirata alla tradizione del teatro popolare e affidata alla forza della parola, del gesto e dell’improvvisazione.

L’iniziativa

L’appuntamento è in programma domani alle 19.00 all’Italian Forum Cultural Centre di Sydney. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Co.As.It., il Comitato Assistenza Italiani.

Fonte Ansa

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