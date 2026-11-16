Italia e Germania: 75 anni di dialogo celebrati con la musica

La musica diventa ponte culturale tra Italia e Germania in occasione del settantacinquesimo anniversario dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. Domani all’Auditorium Parco della Musica di Roma, due giovani eccellenze cameristiche, il Karajan Akademie Quartet dei Berliner Philharmoniker e il Quartetto Eos dell’Accademia di Santa Cecilia, uniscono i loro talenti. In un dialogo ideale tra Puccini, Schumann e Mendelssohn, l’evento celebra una storia condivisa proiettata verso le nuove generazioni di interpreti.

Il concerto

Due giovani quartetti a confronto tra Puccini, Schumann e Mendelssohn, in concerto per celebrare i 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania. Il Karajan Akademie Quartet e Quartetto Eos, entrambi nati nell’ambito di Corsi di formazione professionale per giovani musicisti, si incontrano per confrontarsi con il grande repertorio il 17 novembre alle 20 al Teatro Studio dell’Auditorium Parco della Musica. L’appuntamento, intitolato ’75 anni – Una Storia per il Futuro’, è realizzato in collaborazione tra l’Ambasciata di Germania, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Karajan-Akademie dei Berliner Philharmoniker.

I brani

L’ apertura del concerto è affidata al Karajan Akademie Quartet con Crisantemi di Giacomo Puccini. Il Quartetto Eos eseguirà il Quartetto op. 41 n. 1 di Robert Schumann. Le due formazioni si uniranno infine per eseguire l’Ottetto per archi in mi bemolle maggiore di Felix Mendelssohn. La Karajan-Akademie dei Berliner Philharmoniker, fondata nel 1972 nella capitale tedesca da Herbert von Karajan, offre a giovani musiciste e musicisti di grande talento la possibilità di perfezionarsi al fianco dei membri dei Berliner Philharmoniker. Circa un terzo dei musicisti della mitica orchestra proviene proprio dalla Karajan-Akademie.

La carriera

Formatosi nel 2016 presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, il Quartetto Eos si è subito imposto all’attenzione del mondo musicale per la freschezza e profondità delle sue interpretazioni, vincendo nel 2018 il Premio Farulli assegnato dalla Critica Musicale Italiana nell’ambito del Premio Franco Abbiati.

Fonte Ansa