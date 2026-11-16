Intellettuale, traduttore e “padre” di “Pinocchio”: i 200 anni di Carlo Collodi

Conosciuto in tutto il mondo come l’autore de “Le avventure di Pinocchio” con lo pseudonimo Carlo Collodi, la figura dell’intellettuale Carlo Lorenzini (il suo vero nome) è multiforme e sfaccettata. Patriota risorgimentale, giornalista satirico, autore per ragazzi, traduttore e tra i protagonisti della nascita della lingua unitaria, Lorenzini è nato il 24 novembre 1826 e il suo bicentenario verrà celebrato con un anno di iniziative promosse dalla Società Dante Alighieri in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, con il Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi e con la Fondazione nazionale Carlo Collodi. Mostre, convegni, documentari e rassegne ne illustreranno la biografia e il valore culturale. Il via il 26 novembre con l’esposizione Col vivo splendore di Collodi. L’italiano che ride nel mondo a Palazzo Firenze a Roma, nella sede della Dante Alighieri, fino al 3 febbraio 2027. Tra i materiali esibiti nelle quattro sezioni alcuni oggetti del film “Pinocchio” di Comencini e un’edizione Bemporad di “Pinocchio” del 1905, restaurata per l’occasione dopo esser stata sommersa dall’Alluvione di Firenze del 1966.

I duecento anni

Da Roma alla rete della Dante nel mondo, la Società Dante Alighieri dedica un anno di iniziative alla vita e alla scrittura di Carlo Lorenzini, nel bicentenario della sua nascita. Il progetto è realizzato in collaborazione con il Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, con il Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario della nascita di Carlo Collodi e con la Fondazione nazionale Carlo Collodi.

La mostra

Primo appuntamento è la mostra omonima Col vivo splendore di Collodi. L’italiano che ride nel mondo, aperta al pubblico dal 26 novembre 2026 al 3 febbraio 2027 nella sede della Dante Alighieri, Palazzo Firenze (piazza di Firenze 27, Roma). Il titolo è ispirato alla morale di uno dei Racconti delle fate di Perrault che Carlo Lorenzini tradusse per l’editore Paggi nel 1876. Nel 1883 lo stesso editore avrebbe pubblicato la prima edizione in volume de “Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino”. La mostra sarà inaugurata con un vernissage su invito, mercoledì 25 novembre a Palazzo Firenze. Orari della mostra: dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 18.00. Chiuso la domenica e dal 24 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Il programma

Il progetto celebrerà il bicentenario di Carlo Collodi (Firenze, 24 novembre 1826) per tutto il 2027, raccontando i molteplici aspetti dell’uomo e dell’autore che ha dato un contributo significativo alla nascita della lingua nazionale unitaria. A Lorenzini, volontario nelle guerre d’indipendenza del 1848 e del 1859, giornalista satirico, traduttore, autore per ragazzi e lessicografo, saranno dedicate diverse iniziative che verranno annunciate il 25 novembre: mostre, convegni, proiezioni di documentari, materiali realizzati appositamente e rassegne nazionali e internazionali nella rete Dante in Italia e all’estero.

Una biografia multiforme

La mostra ripercorre la multiforme biografia di Collodi. Un’introduzione dedicata alla vita e all’impegno politico di Lorenzini precede le quattro sezioni dell’allestimento. La prima, “Un intellettuale che ride”, attraversa l’attività pubblicistica da «Lo Scaramuccia» al «Fanfulla», le opere teatrali e i romanzi umoristico-satirici degli esordi. La seconda ricostruisce il contributo al Novo vocabolario della italiana secondo l’uso di Firenze, al quale Lorenzini fu invitato a collaborare dal ministro Emilio Broglio; la lettera d’invito è esposta in originale. La terza segue le origini e gli sviluppi della letteratura per l’infanzia in Italia e la produzione pedagogica di Collodi prima e dopo Pinocchio, con la traduzione delle fiabe di Perrault (1876), nata nel clima di riscoperta della tradizione favolistica popolare, “Giannettino” (1877), “Minuzzolo” (1878) e “Il viaggio per l’Italia di Giannettino” (1880-1886). La quarta e ultima sezione è riservata a Pinocchio, al suo successo internazionale e alle numerose riscritture, non sempre aderenti al testo originale.

I materiali esposti

Saranno esposti anche alcuni oggetti di scena del “Pinocchio” di Luigi Comencini, tra cui le scarpe indossate da Nino Manfredi nei panni di Geppetto, alcune tavole del maestro Mimmo Paladino e una scultura di Collodi realizzata dalla Scuola dell’Arte della Medaglia, esposta per la prima volta in pubblico. In mostra anche Pinocchio in America, il seguito scritto da Angelo Patri nel 1928 per i bambini e le bambine delle famiglie italiane emigrate negli Stati Uniti. Si potrà ammirare in originale una copia dell’edizione Bemporad di Pinocchio del 1905 che, sommersa dall’alluvione di Firenze del 1966, è stata restaurata dal laboratorio del Vieusseux per la mostra romana. Il recupero è documentato da un video che testimonia l’eccellenza italiana nel restauro librario. La collaborazione tra la Dante e il Vieusseux è nata nel 2025 con la firma di un accordo su progetti e attività culturali condivisi. I materiali in mostra provengono dal Fondo Collodiano della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dal Gabinetto Vieusseux di Firenze, dalla Scuola dell’Arte della Medaglia di Roma, dall’Archivio Mimmo Paladino di Paduli, dal Museo del Giocattolo e di Pinocchio di Firenze, dall’associazione Il Borgo di Pinocchio di Farnese e da collezionisti privati. Il progetto si svolge sotto gli auspici del Centro per il libro e la lettura, con il patrocinio del Comitato per il Bicentenario Collodiano 1826-2026, il sostegno del Consorzio Parmigiano Reggiano e di Vini Planeta e con la produzione di Arthemisia.