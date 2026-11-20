Un viaggio nell’arte del Seicento, tra capolavori, grandi maestri e la straordinaria stagione culturale del Barocco. Cuneo apre le porte a una nuova importante esposizione che riunisce opere di alcuni dei più celebri protagonisti dell’epoca, da Gian Lorenzo Bernini ad Artemisia Gentileschi, fino a Peter Paul Rubens. Ospitata nel Complesso Monumentale di San Francesco, la mostra ripercorre il ruolo centrale di Roma nella diffusione del linguaggio barocco, offrendo al pubblico un percorso tra arte, storia e cultura.

La mostra

Cuneo accoglie alcuni dei grandi protagonisti dell’arte del Seicento. Da oggi fino al 29 marzo 2027, il Complesso Monumentale di San Francesco ospiterà ‘Il Secolo del Barocco. Bernini, Gentileschi, Rubens’, una mostra che riunisce 25 opere provenienti dalle Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma, da Palazzo Barberini e dalla Galleria Corsini. L’esposizione è promossa da Fondazione Crc e Intesa Sanpaolo, con il supporto organizzativo di MondoMostre, ed è curata da Maurizia Cicconi e Alessandro Cosma. L’iniziativa rinnova la collaborazione avviata nel 2022 tra le due istituzioni, che attraverso quattro precedenti esposizioni ha già portato a Cuneo complessivamente 115.500 visitatori.

Roma al centro

Al centro del percorso espositivo c’è Roma, che nel corso del Seicento divenne il principale punto di riferimento per lo sviluppo e la diffusione del Barocco in Europa. Una stagione artistica caratterizzata dall’incontro tra stili, idee e sensibilità differenti, sostenuta anche dalla committenza papale. Un ruolo centrale è affidato alla figura di Maffeo Barberini, eletto papa nel 1623 con il nome di Urbano VIII. Grande appassionato di arte e cultura, il pontefice fece della committenza artistica uno strumento fondamentale del pontificato, affidandosi ai maggiori artisti del tempo. Fu in questo contesto che nacquero alcune delle opere simbolo del Barocco, come il monumentale baldacchino bronzeo di San Pietro realizzato da Gian Lorenzo Bernini e le decorazioni di Pietro da Cortona a Palazzo Barberini.

Il racconto

La mostra racconta questa stagione attraverso le opere di alcuni dei suoi principali interpreti: oltre a Bernini, Gentileschi e Rubens, sono presenti capolavori di Guercino, Guido Reni, Annibale Carracci e Domenichino. Il percorso accompagna il visitatore dai primi decenni del Seicento alla piena affermazione dello stile barberiniano, fino all’eredità lasciata dal Barocco durante il pontificato di Alessandro VII Chigi. Ad accompagnare l’esposizione sarà un catalogo edito da Allemandi, con contributi scientifici dei curatori e di numerosi studiosi. Previsto anche un programma di iniziative collaterali con conferenze, visite guidate, concerti, workshop e laboratori dedicati alle scuole e alle famiglie. La mostra sarà visitabile gratuitamente e in autonomia, grazie ad audioguide disponibili in italiano e inglese, con un percorso specifico pensato anche per i bambini.

Fonte Ansa