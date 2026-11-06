Cultura

Il Monte Cervino entra nei 300 siti del patrimonio geologico mondiale

L'Unione internazionale delle scienze geologiche ha inserito il Monte Cervino nella lista del patrimonio mondiale per le caratteristiche geomorfologiche

Di redazione
Foto di Marek Piwnicki: https://www.pexels.com/it-it/foto/vista-maestosa-del-matterhorn-al-tramonto-29176108/

Tra i 300 siti di che formano il patrimonio geologico mondiale adesso c’è anche la montagna alpina dalla forma piramidale. Il Monte Cervino è stato inserito nel geopatrimonio dell’Unione internazionale delle scienze geologiche (Iugs) per le sue caratteristiche morfologiche. Parte di una falda che un tempo apparteneva al vaso continente africano, la sua particolare silhouette si staglia tra i versanti svizzero (Zermatt) e italiano (Breuil-Cervinia). 

Geopatrimonio

Il Cervino entra da oggi nel patrimonio geologico mondiale, tra i luoghi censiti dall’Unione internazionale delle scienze geologiche (Iugs). Lo annuncia l’Accademia svizzera di scienze naturali, che ha promosso la candidatura.

L’emblema delle Alpi

La “Gran Becca”, considerata l’emblema delle Alpi per la sua inconfondibile forma piramidale, è stata inserita nella prestigiosa lista dei 300 “Iugs geological heritage sites” per le sue straordinarie caratteristiche geomorfologiche. Si erge tra i versanti svizzero (Zermatt) e italiano (Breuil-Cervinia) e ha una sorprendente storia geologica, collocandosi all’estremità nord-orientale di un’immensa falda che apparteneva un tempo al vasto continente africano.

La “montagna ideale”

“L’emblematico Cervino è da tempo considerato la ‘montagna ideale‘. Questa straordinaria attrazione turistica, dalla silhouette imponente ed elegante, presenta anche un interesse geologico unico”, ha dichiarato Jürg Meyer, membro della commissione svizzera per il geopatrimonio dell’Accademia svizzera.

Fonte Ansa

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