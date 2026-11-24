Esce oggi per la Libreria Editrice Vaticana “Il Diario personale di Papa Francesco”, a cura del cardinale Víctor Manuel Fernández e pubblicato con il via libera di Leone XIV. Un volume di 160 pagine che raccoglie gli appunti privati scritti da Jorge Mario Bergoglio tra il 1992 e il 2024 su un’agenda nera: dalle paure di inadeguatezza all’affidamento alla Vergine e il dialogo silenzioso a Fatima.

Il diario

Pubblicato oggi, 24 novembre, il libro edito dalla LEV a cura del cardinale Victor Manuel Fernández. Un volume agile ma intenso che raccoglie annotazioni di Jorge Mario Bergoglio dal 1992 al 2024, conservate in un’agenda. È un filo di stupore e anche di commozione quello che si prova nel vedere schiudersi man mano il «cuore» di Papa Francesco. Nel conoscerne, cioè, paure, riflessioni, pensieri tra i più reconditi, sentimenti incontrollati, giudizi su sé stesso e il suo operato.

E anche le crisi, inclusa una crisi spirituale simile alla “notte oscura” descritta da San Giovanni della Croce: non distacco, ma spogliazione dell’anima per una più radicale unione con Dio. A questa ampiezza interiore Jorge Mario Bergoglio dava espressione appuntando, con calligrafia minuta e obliqua, brevi annotazioni su un’agenda dalla copertina di plastica nera. Era quella dei tempi di Buenos Aires, conservata poi in Casa Santa Marta. Ad aprire questo scrigno, permettendo al mondo di conoscere il volto più intimo di un Papa che ha sempre raccontato molto di sé, è un libro. Il Diario personale di Papa Francesco è il titolo. Dato alle stampe dalla Libreria Editrice Vaticana, esce in questi giorni in cinque lingue con diffusione in 94 Paesi. A curare il volume è il cardinale Victor Manuel Fernández, amico di lunga data di Francesco, chiamato dall’Argentina a Roma nel 2023 per guidare il Dicastero per la Dottrina della Fede.

Il prologo del cardinal Fernandez

Proprio la fiducia tra i due è il motivo per cui questi scritti privati vedono oggi la luce. Lo spiega Fernández nel prologo, raccontando di una «vecchia agenda» vista in un pomeriggio a Santa Marta. «Vedrete voi», aveva detto Francesco al cardinale. Che parlandone poi a Leone XIV, ha ricevuto il placet per la pubblicazione. Dopo un anno, Fernández ha portato a termine il lavoro, selezionando i testi che possono «offrire una certa edificazione spirituale ai lettori». Ed in effetti, se spogliata da ogni sensazionalismo o voyeurismo spirituale e psicologico, la lettura di queste 160 pagine edifica chi legge perché a risaltare è anzitutto l’opera di Dio sulla vita di un credente, in questo caso il vicario di Cristo. Un Papa, la cui umanità – sempre celebrata ma appiattita il più delle volte a iniziative sociali o gesti anticonvenzionali – consisteva nel sentirsi, appunto, uomo. Uomo in ascolto, con le sue ferite e la sua sete di grazia. Che scriveva un epigrafico «Ho paura», riferito al timore di essere inadeguato per il suo ruolo o di poter «fare del male» al prossimo, tanto da chiedere al Signore piuttosto di portarselo «via». Uomo di preghiera anche, di devozione, di affidamento all’amata “Teresina” (Santa Teresa di Lisieux), a San Giuseppe e alla Madonna alla quale, meno di un anno prima dalla morte, chiese «di prendersi cura di me e di aiutarmi». Un uomo di sacrificio, Bergoglio: quello fisico in particolare, con tanta «stanchezza» e problemi di salute già dagli anni ’90, messi però da parte a fronte di una «dedizione» pastorale ritenuta imprescindibile

Quel “dialogo” a Fatima con la Madonna

Ma c’è un altro episodio significativo: il viaggio a Lisbona per la GMG 2023. Francesco visitò Fatima in quella occasione. Dinanzi alla Vergine non pronunciò una parola, tutti si domandarono perché. La risposta è in una nota di ottobre: «Ho guardato e ho chiesto». Non parlava agli altri, perché stava parlando alla Madonna. E Lei gli ha risposto.