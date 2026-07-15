Cultura

Il “Bel canto” italiano protagonista in Indonesia

La Yogyakarta Royal Orchestra porterà in concerto la tradizione vocale italiana e le opere più rappresentative del repertorio lirico

Di redazione
Foto di Samuel Sianipar su Unsplash

La tradizione vocale e la musica della lirica italiana per gli ascoltatori indonesiani. Il “Bel canto” e le arie di Rossini, Bellini e Donizetti saranno eseguiti dalla Yogyakarta Royal Orchestra in occasione del concerto organizzato in collaborazione con con l’ambasciata d’Italia in Indonesia e l’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta.

L’evento

La tradizione del Bel canto” italiano sarà protagonista sabato 18 luglio alle 19 al Museo Forte Vredeburg, nella Regione speciale di Yogyakarta, con un concerto presentato dalla Yogyakarta Royal Orchestra, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Indonesia e l’Istituto Italiano di Cultura di Jakarta.

Il repertorio

Il programma propone musiche di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti, e intende far conoscere al pubblico indonesiano la tradizione vocale italiana attraverso alcune delle pagine più rappresentative del repertorio lirico.

Fonte Ansa

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