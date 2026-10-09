Giornate parchi letterari: visite nei luoghi che hanno ispirato gli scrittori

Leggere, o rileggere, le pagine di un’opera letteraria nei luoghi che hanno ispirato gli autori e provare le sensazioni che loro stessi hanno vissuto trovandosi in quei giardini, quelle montagne e quei sentieri travasati, spesso, nei paesaggi dei loro testi. Dalle Alpi oggetto di studio dello scrittore e storico Nino Chiovini alle strade che hanno ispirato Grazia Deledda in Sardegna, passando per la Pescina di Ignazio Silone e gli ambienti finiti in “Cristo si è fermato ad Eboli” ad Aliano, in provincia di Matera. Sarà possibile durante la Giornate internazionali dei Parchi Letterari®, che tornano per la dodicesima edizione dal tema “Cammini e soste nei Parchi Letterari: leggiamo l’ambiente che ci circonda”, dove dal 17 ottobre al 2 novembre si terranno iniziative dedicate e incontri di lettura.

L’iniziativa

Anche quest’anno, con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, dal Circolo Polare Artico alla Sicilia, dalla Grecia fino al Continente americano, i luoghi di ispirazione degli autori si svelano ai visitatori con tutta la loro carica emotiva. E’ un momento delicato come delicati sono i paesaggi che si va a rileggere con l’impegno delle Comunità che ci ospitano. Il legame tra uomo e ambiente è richiamato con la forza di parole urlate, sussurrate, scritte, incise e anche cancellate che raccontano l’evoluzione e la storia dei Territori che ogni singolo Parco Letterario® intende continuare a proteggere e far conoscere. Da sabato 17 ottobre a lunedì 2 novembre I Parchi Letterari® si tengono manifestazioni dedicate, visite, passeggiate naturalistiche, letterarie e poetiche che si aggiungono alle consuete attività quotidiane.

I Parchi letterari

La Casa della Resistenza di Verbania (VCO), nel Parco Nazionale Val Grande che ricorda Nino Chiovini, invita a partecipare all’incontro “Il paesaggio alpino nel Novecento Evoluzioni e trasformazioni dell’ambiente montano sulla frontiera”. A Pieve di Soligo (Tv) nel Parco Letterario Andrea Zanzotto, l’incontro “Le vittime della Resistenza secondo due prospettive diverse”. In Liguria, a Lerici (Sp) si percorrono gli itinerari del Parco Letterario dedicato a Percy B. Shelley , San Terenzo e il Golfo dei Poeti. A cent’anni da “Fiesta”, John Hemingway, nipote dell’autore americano, è ospite della rassegna al Castello di Riomaggiore nel Parco Montale e delle Cinque Terre. Presso il Parco Francesco Petrarca e dei Colli Euganei la Maratona letteraria: parola di scrittore al castello di San Pelagio di Due Carrare. Il Centro Creativo Casentino a Bibbiena (Ar) dedicherà un incontro su Michelangelo e al vino del Casentino. A Sulmona (Aq) il Parco Letterario Ovidio patrocina la presentazione del V Quaderno della Collana Schola Magistra Vitæ dell’Associazione PONAlumni, dedicato alla ristampa di Ovidio nel Medioevo e nella Tradizione Popolare. Il 2 novembre a Ostia, al Parco Letterario CHM LIPU, ci sarà la commemorazione di Pier Paolo Pasolini a 51 anni dalla scomparsa, alla presenza di cittadini, artisti, scrittori, poeti e musicisti. Il Comune di Pescina e il Parco Letterario Ignazio Silone invitano a visitare la restaurata Casa Natale di Silone con il suo percorso storico-documentario-bibliografico sul grande scrittore pescinese, mentre La Pro Loco di Pescina propone una visita accompagnata alla scoperta di Pescina (AQ) e San Benedetto dei Marsi (AQ): due città custodi di un prezioso patrimonio di storia, archeologia e letteratura. In Basilicata a Laurenzana (Pz) nei luoghi di Michele Parrella faremo una passeggiata culturale rievocativa nei luoghi cari al poeta con il panama e da lui descritti nelle sue poesie dedicata agli alunni e studenti delle scuole locali, alla cittadinanza tutta e ai visitatori. Il Castello di Valsinni sarà aperto per offrire ai visitatori l’opportunità di conoscere uno dei luoghi più significativi legati alla poesia e alla memoria di Isabella Morra. Ad Aliano (Mt) il Parco Letterario Carlo Levi invita a rivivere i luoghi del “Cristo si è fermato a Eboli”. I bambini e le bambine della Scuola primaria di Cireglio (Pistoia), visiteranno il Parco Letterario di Castello di Cireglio, dedicato – come la loro scuola – allo scrittore e lessicografo Policarpo Petrocchi. A Galtellì (Nu) presso il parco Malicas si terrà l’esito Teatrale dedicato a Grazia Deledda dal titolo “Con Grazia – fra le strade di Galte”, regia di Pierangela Calzone e con la collaborazione della Associazione La Nuova GalteT. All’estero, il 19 e 26 ottobre, in Florida il Parco Letterario Mary Oliver Celebra le Giornate Internazionali dei Parchi Letterari con due attività sulla Creatività del territorio italiano tradotta in ricerca storica e culinario. l programmi sono in continuo aggiornamento sulle pagine Facebook e Instagram e nella sezione Eventi dei Parchi Letterar.