Giornata della luna: promuovere la cooperazione e l’uso pacifico dello spazio

Custodire la memoria e guardare avanti. La Giornata internazionale della luna, istituita cinque anni fa dall’Onu, nella data del primo sbarco dell’uomo sul nostro satellite, serve a ricordarci di quello che siamo stati capaci e delle nuove prospettive dell’esplorazione umana dello spazio. Nel secondo Novecento la corsa allo spazio è stata una competizione, oggi può servire a costruire forme di cooperazione internazionale e per far progredire lo sviluppo sostenibile.

L’anniversario del primo sbarco

Ricorre oggi la Giornata internazionale della Luna, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2021 e celebrata ogni 20 luglio nell’anniversario del primo sbarco dell’uomo sulla Luna con la missione Apollo 11 del 1969. L’iniziativa intende ricordare i progressi compiuti nell’esplorazione del nostro satellite naturale, promuovere la cooperazione internazionale e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’esplorazione e sull’utilizzo sostenibili della Luna.

Oltre il lato nascosto della luna

Secondo quanto si legge sul sito delle Nazioni Unite, l’edizione 2026 richiama anche la recente missione Artemis II della Nasa, che lo scorso aprile ha compiuto il più lungo volo spaziale con equipaggio della storia oltre il lato nascosto della Luna, a testimonianza delle nuove prospettive dell’esplorazione umana dello spazio.

L’uso pacifico dello spazio

L’Onu ricorda inoltre il proprio impegno, attraverso l’Unoosa-United Nations office for outer space affairs (Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico), nel promuovere la cooperazione internazionale per l’uso pacifico dello spazio e nell’accompagnare gli Stati nello sviluppo di attività spaziali a beneficio dello sviluppo sostenibile.

La memoria e il futuro

La Giornata internazionale della Luna vuole così essere non solo una memoria delle conquiste del passato, ma anche un’occasione per guardare alle future esplorazioni, nella consapevolezza che la collaborazione tra i Paesi rappresenta uno strumento essenziale per mettere la ricerca spaziale al servizio dell’intera umanità.

Fonte Agensir