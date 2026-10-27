Formazione, inclusione e dialogo: l’Angelicum apre l’anno accademico nel segno di San Tommaso

In un contesto storico dominato dalla fretta e da risposte superficiali, la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (Angelicum) ha inaugurato l’anno accademico 2026-2027 ponendo al centro la formazione intellettuale e accademica come risorsa indispensabile per la Chiesa e la società. L’ateneo domenicano rilancia il proprio impegno attraverso una forte politica di borse di studio per sostenere i giovani meritevoli e un modello formativo ispirato all’integrazione tra fede e ragione. Tra le tappe più significative dell’ateneo risalta anche il recente conferimento del Dottorato honoris causa in Teologia al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, simbolo dell’apertura ecumenica e del dialogo interreligioso promosso dagli Istituti dell’Angelicum.

L’Università

In un’epoca contrassegnata da risposte affrettate e dall’illusione di soluzioni semplicistiche, la formazione intellettuale e accademica si presenta come una necessità impellente soprattutto per i cristiani, chiamati a nuove e impegnative sfide. È questo il cuore del messaggio che emerge dalla riapertura delle attività per l’anno accademico 2026-2027 alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, storicamente nota come Angelicum, dove tra le altre cose è stato recentemente conferito il Dottorato honoris causa in Teologia al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo I.

Il percorso

Il percorso dell’ateneo domenicano (www.angelicum.it) si snoda attorno a due direttrici fondamentali: l’accessibilità allo studio e l’integrazione sapienziale dei saperi. In un momento in cui le difficoltà economiche rischiano di frenare i percorsi di formazione umana e intellettuale di molti giovani, in Italia come all’estero, la scelta dell’Angelicum di ampliare la politica delle borse di studio rappresenta un segnale concreto. Sostenere i talenti donati da Dio e consentire a chiunque ne sia in grado di accedere allo studio della teologia, della filosofia, del diritto canonico e delle scienze sociali significa non sprecare ma, anzi, far fruttificare le risorse umane, spirituali e intellettuali di ciascuno a servizio della Chiesa e dell’intera società civile. La forza del modello tomista, attualizzato anche dalle attività dei diversi Istituti presenti all’Angelicum (dall’Istituto di Cultura Giovanni Paolo II a quelli dedicati, per esempio, all’Ecumenismo, al Dialogo interreligioso, alla Spiritualità o al Tomismo nelle sue diverse espressioni), risiede nella capacità di far convivere discipline diverse sotto, per così dire, lo stesso tetto. La complessità dei tempi moderni rifiuta le risposte banali; richiede invece un metodo rigoroso e una riflessione capace di tenere insieme ragione e fede sull’esempio di san Tommaso d’Aquino, frate Domenicano e Dottore della Chiesa, e degli insegnamenti dei Papi e dei Concili Ecumenici.

Formazione

Investire sulla formazione intellettuale, in definitiva, non è un esercizio astratto né una perdita di tempo, ma un vero e proprio atto di fiducia nei doni che Dio ci ha fatto perché, con la sua grazia e il nostro impegno, li facciamo fruttificare. Permettere agli studenti di sviluppare la capacità di pensare, analizzare, discernere e giungere alla conoscenza della verità è forse l’eredità più grande che un’istituzione universitaria pontificia, come l’Angelicum, possa offrire alla comunità cristiana e al mondo contemporaneo.