Estate in cuffia: gli audiolibri sempre più protagonisti delle vacanze degli italiani

Gli audiolibri si confermano tra i protagonisti dell’estate, accompagnando milioni di persone durante viaggi, giornate al mare e momenti di relax. Sempre più apprezzati per la possibilità di “leggere” senza affaticare la vista, rappresentano una valida alternativa ai libri tradizionali, soprattutto in vacanza. A conquistare gli ascoltatori sono soprattutto thriller, noir e gialli, grazie al ritmo coinvolgente e ai continui colpi di scena. Accanto al successo del crime trovano spazio anche grandi bestseller, saghe familiari e romanzi italiani e internazionali, capaci di conquistare un pubblico trasversale e sempre più numeroso.

I titoli più letti

Gli audiolibri si confermano compagni fedeli degli ascoltatori italiani in vacanza. Che sia al mare o in montagna, all’estero o sulle spiagge nostrane, l’ascolto aiuta a rilassarsi (45%), a combattere la noia (47%) e a “leggere” senza affaticare gli occhi (58%). Lo conferma l’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio). Thriller, noir e gialli si confermano il genere più ascoltato anche “sotto l’ombrellone”. Il ritmo serrato, i continui colpi di scena e la capacità di accompagnare gli ascoltatori per molte ore rendono il crime il protagonista delle estati italiane. A dominare le classifiche di ascolto è Donato Carrisi, presente sul podio estivo per ben cinque anni, di cui tre consecutivi, dal 2022 al 2024, con L’uomo del labirinto, La casa senza ricordi, La casa delle luci e L’educazione delle farfalle, letti da Alberto Angrisano e, per quest’ultimo titolo, anche da Angela Brusa.

Le firme italiane

Tra le firme italiane spiccano anche Gianrico Carofiglio, presente nel 2017 con L’estate fredda, a cui presta lui stesso la voce, e nel 2025 con Rancore, e Cristina Cassar Scalia, in classifica nel 2022 con La carrozza della santa, letto da Chiara Anicito, e nel 2025 con Delitto di benvenuto, letto da Rocco Tedeschi.

Gli autori internazionali

Tra gli autori internazionali emergono invece Ken Follett, ai vertici sia nel 2018 con La colonna di fuoco, capitolo della serie Kingsbridge, letto da Riccardo Mei, sia nel 2019 con Il terzo gemello, letto da Michele Maggiore, Joël Dicker con La scomparsa di Stephanie Mailer, letto da Paolo Buglioni, Marco Mete, Chiara Colizzi, Bruno Alessandro, Vittorio Guerrieri e Anna Ammirati, e Paula Hawkins con La ragazza del treno, letto da Carolina Crescentini. Accanto al successo del crime, nelle classifiche estive trovano spazio grandi bestseller, saghe familiari e romanzi di ampio respiro. Ad aprire il decennio è Elena Ferrante, protagonista assoluta dell’estate 2016 con Storia del nuovo cognome e L’amica geniale, entrambi letti da Anna Bonaiuto, che consacrano la saga dell’Amica geniale tra gli ascolti più amati. Negli anni successivi si affermano altri importanti nomi della narrativa italiana contemporanea, come Stefania Auci con L’inverno dei Leoni, letto da Ninni Bruschetta, Sandro Veronesi con Il colibrì, letto da Fabrizio Gifuni, Veronica Raimo con Niente di vero, letto da Cristina Pellegrino, Francesca Giannone con La portalettere, letto da Sonia Barbadoro, e Roberta Recchia con Io che ti ho voluto così bene, letto da Valentina Tarozzi.

La narrativa

Anche la narrativa internazionale conferma il suo fascino tra gli ascoltatori italiani. Tra i titoli più apprezzati figurano Cambiare l’acqua ai fiori di Valérie Perrin, letto da Michela Cescon, Eleanor Oliphant sta benissimo di Gail Honeyman, letto da Elisa Giorgio, L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón, letto da Riccardo Bocci, Ti ricordi di me? di Sophie Kinsella, letto da Tania De Domenico, e L’ultimo traghetto di Domingo Villar, letto da Federico Zanandrea.

Fonte Ansa