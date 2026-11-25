Il mercato editoriale in Italia segna un incremento del 2,5% a valore nei primi dieci mesi del 2026, sostenuto soprattutto dalla spinta del Bonus biblioteche nella prima metà dell’anno. L’analisi dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori, basata sulle rilevazioni NielsenIQ BookData, sarà presentata il 4 dicembre a Roma nell’ambito di Più Libri Più Liberi. La fiera della piccola e media editoria ospiterà così un fitto calendario di incontri dedicati ai trend di settore, all’infanzia, al digitale e alle sfide strutturali della lettura.

Il dato

Cresce il mercato del libro in Italia, ma solo per effetto degli incrementi nelle vendite tra gennaio e giugno, grazie al Bonus biblioteche. Complessivamente, nei primi dieci mesi del 2026, il trade (libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati) registra un +2,5% a valore, con 27,8 milioni di euro di acquisti in più. A copie l’incremento è del 2,2%, con 1,7 milioni di copie comprate in più. Sono solo alcuni dei dati del mercato editoriale, basati su quelli di NielsenIQ BookData e rielaborati dall’ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (Aie), che saranno presentati il 4 dicembre, nell’evento di apertura del programma professionale di Più Libri Più Liberi, la Fiera nazionale della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori (Aie) alla Nuvola di Roma, all’Eur, fino all’8 dicembre.

Gli incontri

L’incontro Il mercato del libro nei primi 10 mesi del 2026: un anno a due facce? In programma in Sala Aldus il 4 dicembre alle ore 12 esplorerà le ragioni del buon andamento nella prima parte dell’anno, a partire dal Bonus biblioteche, e le debolezze strutturali, non ancora superate, alla radice del rallentamento nella seconda. Particolare attenzione verrà riservata all’andamento della piccola e media editoria. Interverranno, moderati da Sabina Minardi (L’Espresso) e dopo i saluti di Innocenzo Cipolletta (presidente di Aie), Lorenzo Armando (Gruppo Piccoli editori Aie), Carlo Gallucci (Commissione Ragazzi Aie), Giovanni Peresson (Ufficio studi Aie) e Alessandro Torrentelli (Giunti). Questo appuntamento apre un calendario di incontri, a cura dell’Ufficio studi di Aie, che spazia dall’analisi dei trend di mercato all’intelligenza artificiale, passando dall’internazionalizzazione, la lettura, le opportunità offerte dalle serie tv, sempre dalla prospettiva della piccola e media editoria. Di Bonus biblioteche si parlerà anche in L’indagine AIB sul fondo libri del Mic 2025-2026. La parola alle biblioteche, a cura di Aib in collaborazione con Aie, sabato 5 dicembre alle 15.30 in Sala Aldus. Moderati da Giorgio Zanchini (giornalista Rai e curatore di Più Libri Più Liberi), interverranno Aldo Addis (Ali), Laura Ballestra (Aib) e Innocenzo Cipolletta (Aie). Si tornerà poi a parlare di mercati il 6 dicembre, alle 16.30, sempre in Sala Aldus, nell’incontro Libri per l’infanzia, una primavera in pieno inverno demografico. Moderati da Paola Seghi (Aie), interverranno Marcello Buonomo (Lavieri edizioni), Carlo Gallucci (Commissione Ragazzi Aie), Ilaria Maurri (Carthusia) e Giovanni Peresson (Ufficio studi Aie).

Fonte Ansa