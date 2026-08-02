Capodogli: uno studio svela il meccanismo del sonno verticale

Dormire in posizione verticale, appena sotto la superficie dell’oceano, è una delle caratteristiche più sorprendenti dei capodogli. Ma come riescono questi enormi cetacei a mantenersi immersi durante il riposo, senza essere spinti verso l’alto dalla loro naturale galleggiabilità? Una nuova ricerca condotta da studiosi delle Università di St Andrews e Neuchatel ha individuato un possibile elemento decisivo: l’emissione di bolle di gas. I risultati aiutano a comprendere meglio una strategia di sopravvivenza ancora poco conosciuta.

Lo studio

È l’emissione di bolle di gas che permette ai capodogli di dormire in una singolare posizione verticale, appena sotto la superficie dell’oceano: lo dimostra uno studio pubblicato su Journal of Experimental Biology dai ricercatori dell’Università di St Andrews in Scozia e dell’Università di Neuchatel in Svizzera. I capodogli sono gli unici cetacei noti per riposare in posizione verticale. Si ritiene che questa postura consenta loro di dormire in modo efficace, proteggendoli dall’azione delle onde in superficie e, allo stesso tempo, evitando il dispendio energetico necessario per immergersi a profondità maggiori. Finora, tuttavia, non era chiaro come riuscissero a mantenere la loro posizione appena sotto la superficie del mare. I ricercatori sono riusciti a raccogliere dati applicando piccoli dispositivi di rilevamento dotati di ventose sul dorso di alcuni capodogli al largo delle coste norvegesi. I dispositivi hanno registrato suoni e movimenti tridimensionali degli animali. Le registrazioni hanno rilevato chiaramente i suoni prodotti dalle bolle, mentre i dati sui movimenti sono stati utilizzati per creare una simulazione basata sulla densità dei tessuti, sulla resistenza esercitata dall’acqua e sui volumi di gas presenti nel corpo degli animali.

I risultati ottenuti

I risultati dello studio hanno confermato che il rilascio di bolle contribuisce a ridurre la naturale galleggiabilità dei capodogli, consentendo loro di rimanere immersi durante il riposo. Inoltre, i dati raccolti indicano che i capodogli iniziano le immersioni dedicate al riposo con un volume di gas nei polmoni inferiore rispetto a quello utilizzato durante le immersioni profonde alla ricerca di cibo. I ricercatori ipotizzano che il rilascio di bolle possa essere legato alla fuoriuscita di anidride carbonica o azoto dai tessuti verso i polmoni: questo comportamento potrebbe quindi avere implicazioni anche per gli scambi gassosi legati al metabolismo.

Fonte Ansa