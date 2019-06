LUNEDÌ 17 GIUGNO 2019, 13:41, IN TERRIS



Camilleri ricoverato in gravi condizioni

Lo scrittore è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Santo Spirito per un arresto cardiaco

o scrittore siciliano Andrea Camilleri è stato ricoverato questa mattina all’ospedale romano di Santo Spirito. Stando alle prime informazioni, il celebre padre del Commissario Montalbano è stato trasportato al Pronto Soccorso dopo un’insufficienza cardiorespiratoria e le sue attuali condizioni di salute sarebbero piuttosto gravi. Venti giorni fa, lo scrittore, 93 anni compiuti lo scorso settembre, aveva accusato un infarto che gli aveva procurato la frattura del femore in seguito alla caduta.

Il rapporto con la malattia

Camilleri non è nuovo alla malattia; come egli ha spesso ribadito, si tratta della condizione tipica della vecchiaia e, come tale, va accolta come ricchezza spirituale. Ne ha parlato, spesso, relativamente alla sua cecità, che gli ha permesso di approfondire la sua dimensione spirituale: “A 93 anni ha i certezza del fatto che l’eternità ti sita venendo incontro, qualunque essa sia, e qualunque forma essa abbia”

Scrittore di successo

Con venticinque anni di romanzi pubblicati in tutto il mondo e oltre venti film televisivi, Camilleri ha raggiunto il successo grazie al Commissario Montalbano. Da tempo, l’autore si dedica al teatro e, per il 15 luglio prossimo, era in programma il suo debutto alle antiche Terme di Caracalla con uno spettacolo che racconta la sua Autodifesa di Caino.

La vicinanza espressa sui social

La notizia delle precarie condizioni di salute del maestro siciliano non ha scosso soltanto il mondo culturale. Da ore, con l’hashtag #camilleri, impazzano sui social media i messaggi di vicinanza di pubblico e fan, a riprova dell’affetto e della stima che lo scrittore ha saputo guadagnare attraverso i suoi testi e la sua sensibilità. Del resto, ha più volte dichiarato che il suo più profondo desiderio resta quello di essere un “narratore di cunti”. Alle ore 17, verrà rilasciato un primo bollettino medico sulle condizioni dello scrittore.

