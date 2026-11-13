Bruxelles ricorda Alcide De Gasperi: l’eredità culturale del padre dell’Europa

La capitale delle istituzioni comunitarie rende omaggio a uno dei suoi padri fondatori. Due diverse esposizioni a Bruxelles accendono i riflettori sulla figura, sul pensiero politico e sulla visione lungimirante di Alcide De Gasperi. Promosse da istituzioni trentine ed enti culturali, le iniziative accompagnano i visitatori alla scoperta dello statista che sognò l’integrazione continentale nel dopoguerra. Un’occasione preziosa per riflettere sull’attualità del suo progetto di pace e sull’intuizione, ancora oggi dibattuta, di una difesa europea comune.

Le iniziative

Alcide De Gasperi al centro di due iniziative a Bruxelles, due mostre che ne ripercorrono la figura, il pensiero e l’impegno europeista. Il Parlamentarium, il più grande centro visitatori parlamentare d’Europa, ospita la mostra “Alcide De Gasperi, una vita per immagini”, visitabile fino al 15 gennaio 2027, proponendo un omaggio all’uomo, allo statista e al suo progetto di sviluppo del processo democratico europeo. La mostra è stata organizzata della presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione della Fondazione Museo storico del Trentino e della Fondazione trentina Alcide De Gasperi. L’altra iniziativa, inaugurata questa settimana, s’intitola “Servus inutilis”, rimarrà disponibile fino al 28 novembre presso la Chapel for Europe (prevedendo visite guidate in inglese, francese e italiano), proposta da diverse realtà, fra cui Fondazione De Gasperi, Comunione e liberazione e Meeting di Rimini.

L’opera per la pace

La mostra è stata inaugurata con un dibattito (nella foto), svoltosi il 10 novembre, fra Paolo Alli, segretario generale della Fondazione De Gasperi, Mario Mauro, già vicepresidente dell’Europarlamento, e l’eurodeputato Marco Tarquinio. Al centro del dialogo l’opera di De Gasperi per la costruzione della “casa comune europea”, le iniziative per la pace post-bellica, l’intuizione della Ced (Comunità europea di difesa) che, però, non riuscì a decollare.

Fonte Agensir