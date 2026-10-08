Ad Anne Carson il Premio Nobel per la Letteratura

Quando Stoccolma dà l’annuncio, Anne Carson è in Islanda. La poetessa e saggista canadese ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2026. Nella sua opera letteraria, Carson, professoressa di lettere classiche, mescola poesia, prosa e teatro. In Italia sono stati pubblicati, tra gli altri, i suoi libri “Come l’acqua” ed “Era una nuvola”.

Il premio

È la poetessa e saggista canadese Anne Carson a vincere il Premio Nobel per la Letteratura 2026. Poetessa, saggista, traduttrice è nata il 21 giugno 1950 a Toronto, in Canada.

La produzione letteraria

È autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Professoressa di lettere classiche è esperta in particolare di Saffo ed Euripide. Tra i suoi libri pubblicati in Italia “Come l’acqua” ed “Era una nuvola”.

Il vento in Islanda

“Ha avuto il tempo di dirmi che, al momento, si trova in Islanda, ad ascoltare il vento. È rimasta sorpresa, ma molto felice”, ha riferito l’Accademia svedese.

Fonte Ansa