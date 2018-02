SABATO 03 FEBBRAIO 2018, 09:30, IN TERRIS



CIRQUE DU SOLEIL

A novembre la nuova tourneé in Italia

Il nuovo spettacolo, ispirato ad Avatar, si intitola "Toruk il primo volo"

REDAZIONE

"T

oruk - Il primo volo" è il nuovo spettacolo del Cirque du Soleil che arriverà in Italia a Novembre. Gli artisti del noto circo canadese - dedicato soprattutto a mimo, acrobazie, giocoleria e che non impiega animali nei suoi numeri - per il nuovo spettacolare show si sono ispirati al film campioni di incassi Avatar di James Cameron.

Un viaggio nel mondo di Pandora

Lo show ha l'obiettivo di trasportare il pubblico nel mondo di Pandora, luna del gigante gassoso Polifemo, appartenente al sistema stellare Alfa Centauri. Un racconto mitologico, ambientato centinaia di anni prima rispetto agli eventi mostrati nel film Avatar, prima dell'arrivo degli umani su Pandora. Utilizzando immagini e proiezioni all'avanguardia, creature animate e una messa in scena accompagnata da musiche cinematografiche incalzanti, il Cirque du Soleil associa il suo stile inconfondibile all'immaginario creato da James Cameron. L'esperienza live a 360 gradi, è resa possibile anche grazie alla bravura dei registi e innovatori nel campo delle tecniche multimediali, Michel Lemieux e Victor Pilon.

Gli spettacoli nel Belpaese

"Toruk - il primo volo" arriverà in Italia dal 15 al 18 novembre 2018 al Pala Alpitour di Torino e dal 22 al 25 novembre all'Unipol Arena di Bologna. La prevendita generale è iniziata dal 2 febbraio.