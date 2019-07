DOMENICA 21 LUGLIO 2019, 11:00, IN TERRIS

La "pasta 'ncasciata", eredità siciliana di Camilleri

Un piatto all'apparenza complesso, in realtà basilare: come i sapori della Sicilia

MARCO GRIECO

ndrea Camilleri, scrittore imaginifico della sicilianità, è scomparso qualche giorno fa. Dai suoi scritti emerge una terra che è un pentagramma di sensazioni ancestrali. Nel ciclo del Commissario Montalbano, infatti, la descrizione della Sicilia diventa un'esperienza anche di gusto perché, com'egli stesso ricorda, la cucina trase - cioè "entra" - nel dna. Per questo vogliamo omaggiare lo scrittore con una delle ricette che troviamo nel Cane di terracotta e in Un mese con Montalbano: la pasta 'ncasciata, un piatto unico di pasta al forno, emblema della Sicilia più superba, eppure dai sapori forti, appena irrorarti dalla freschezza del mare. Nei due libri, lo scrittore esalta un piatto così frastagliato all'apparenza da esser simile ai contorni rococò delle ville barocche del palermitani. Ma allo stesso tempo, la sua complessità svela un'anima immediata e semplice come il suo gusto.

Ingredienti (per 6 persone)

Maccheroni - 500 grammi

Melanzane - 2

Carne tritata - 300 grammi

Pisellini - 250 grammi

Mortadella a dadini - 200 grammi

Passata di pomodoro - 700 ml

Uova (sode) - 3

Cipolla - 1

Mozzarella - 250 grammi

Foglie di basilico - 3

Olio - qb

Sale - qb

Olio per frittura - qb

Preparazione

Lavate le melanzane, sbucciatele se preferite e tagliatele a fette sottili, poi disponetele in uno scolapasta facendo pressione: lasciatele da parte per trenta minuti, così che perdano parte dell'acqua di vegetazione, dal sapore amarognolo. In un secondo momento, strizzatele bene e friggetele in abbondante olio di semi, lasciandole dorare lentamente. In una padella, versate olio e fate dorare la cipolla tritata, unitevi anche la carne tritata e cuocete a fuoco vivo fino a quando non sarà bene rosolata. Unite, poi, la passata di pomodoro, regolate di sale e fate cuocere per trenta minuti. In una pentola ponete abbondante acqua salata, lessate i piselli e uniteli al sugo. Nel frattempo, cuocete anche la pasta e, poi, conditela con parte del sugo. In una teglia antiaderente ponete alla base del sugo in modo uniforme, aggiungete la mortadella, i piselli, le uova, la mozzarella e abbondande formaggio grattuggiato. Disponetevi, infine, le melanzane fritte e coprite il tutto con qualche altro mestolo di sugo. Condite l pasta con sugo e formaggio grattuggiato e ponete la teglia in forno preriscaldato alla temeperatura di 180 gradi. Una volta passati all'incirca 25 minuti, sfornate, attendete qualche minuto perché la pasta si rapprenda, infine servite.

Buon appetito

