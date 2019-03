GIOVEDÌ 07 MARZO 2019, 10:00, IN TERRIS



TARANTO

Violenze su figli disabili: arrestati madre e 2 uomini

Il più piccolo dei quattro avrebbe subito abusi a partire dai 3 anni d'età

MILENA CASTIGLI

F

amiglia dell'orrore quella scoperta dalla Polizia di Taranto. Secondo quanto emerso dalle indagini, scaturite dalla segnalazione dei servizi sociali e approfondite dagli specialisti della sezione "reati sessuali ai danni di minori" della questura tarantina, una madre avrebbe violentato per anni i quattro figli minori e disabili mentali con la complicità e la partecipazione del suo compagno e di un amico di famiglia pregiudicato.

Le violenze

Le vittime sono quattro minori con disabilità intellettiva che oggi hanno 14, 12, 9 e 6 anni. Come scrive il Quotidianodipuglia.it, il nucleo familiare disagiato era seguito da anni dai servizi sociali che aveva collocato due dei quattro figli in una casa famiglia. Proprio lì sono emersi dei comportamenti anomali dal punto di vista sessuale. I due piccoli, che oggi hanno quattordici e nove anni, avrebbero confidato gli abusi subiti dalla mamma e da quei due uomini ai genitori affidatari, violenze che si sarebbero consumate nell'ex abitazione familiare e anche in una casa colonica. Le indagini hanno consentito di appurare che le stesse molestie sarebbero state inflitte anche ad altri due figli della donna, uno dei quali all'epoca dei fatti avrebbe avuto solo tre anni. La mamma delle vittime e i due uomini, residenti in provincia di Taranto, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Taranto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip Giuseppe Tommasino su richiesta del sostituto procuratore Francesco Ciardo. I tre sono accusati di violenza sessuale continuata in concorso (con l'aggravante di aver commesso il fatto nei confronti di minori dei 10 anni) e maltrattamenti in famiglia.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it