MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2019



TRENTINO ALTO ADIGE

Turisti trovano neonato morto sotto un cespuglio vicino Merano

La tragedia a un giorno di distanza da quella di Benevento. Il neonato aveva ancora il cordone ombelicale

LORENZO CIPOLLA

U

scire per una passeggiata e trovarsi di fronte a un dramma. Questa è la situazione che si parata davanti a due turisti in vacanza a Lana di Sopra, località nei pressi di Merano (Bolzano). A dare la notizia è il quotidiano Dolomiten. Gli escursionisti, partiti dal maso-trattoria Goegglkeller, si erano avventurati per una stradina quando sotto un cespuglio in fondo a una scarpata hanno visto affiorare due piedini dagli arbusti. Allarmati, si sono rivolti a un contadino, che ha poi capito si trattasse di un cadavere. Una storia triste, molto simile a quella del piccolo di appena quattro mesi di Benevento ritrovato anche lui abbandonato, morto, in una scarpata.

La scoperta

Il bebé, un maschietto dalla carnagione chiara forse nato poche ore prima perché aveva ancora il cordone ombelicale attaccato, è stato ritrovato - scrive sempre Dolomiten - con un panno avvolto intorno alla testa e stretto più volte intorno al collo. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti la Croce bianca e i carabinieri, ma non c'era nulla da fare. La morte risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento. La procura di Bolzano ha ordinato l'esame autoptico del cadavere del neonato, il riserbo sull'inchiesta è massimo.

Il precedente

Appena un giorno prima, un altro bambino, Diego, aveva perso la vita. Stavolta nella campagna beneventana. La vittima aveva appena quattro mesi, la madre è agli arresti con l'accusa di omicidio volontario. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata la donna a ucciderlo gettandolo in un pendio, poi forse raggiungendolo per colpirlo con un oggetto di legno. A dare l'allarme era stato il convivente e padre del piccolo: la compagna era uscita in auto insieme al piccolo dopo le nove di sera, ma tardava a rientrare così l'uomo ha chiamato i carabinieri. Il figlio è stato trovato morto intorno a mezzanotte, lungo la strada statale "Telesina".