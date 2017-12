DOMENICA 31 DICEMBRE 2017, 12:33, IN TERRIS



GIALLO A VERONA

Trovato cadavere di donna smembrato

La vittima era una donna di età compresa tra i 30 e i 40 anni

iallo a Verona dove il cadavere di una donna, di età fra i 30 e i 40 anni, è stato trovato in mezzo ai campi a Valeggio, sul Mincio tra Veneto e Lombardia. Secondo le prime informazioni il corpo è stato trovato da sabato da un allevatore che poi ha dato l'allarme.

Il macabro ritrovamento

Il cadavere della donna è stato fatto a pezzi, molto probabilmente con una sega a motore e poi sparpagliati in un ipotetico cerchio del diametro di 4/5 metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Verona e della compagnia di Peschiera, oltre agli specialisti del Ris. In base ai primi rilievi degli uomini dell'Arma, sembrerebbe che la donna sia stata uccisa in un altro luogo, poi il suo cadavere è stato orribilmente smembrato e trasportato all'interno di sacchi fino alla campagna veronese.

La vittima

I carabinieri hanno riferito che la donna - di cui ancora non si conosce l'identità - aveva tra i 30 e i 40 anni, di carnagione chiara, capelli castani. Chi l'ha uccisa le ha anche tolto i vestiti, lasciandola solo con la biancheria intima. Nel veronese non ci sarebbero segnalazioni di donne scomparse, per questo gli investigatori stanno setacciando nel database nazionale. Il cadavere sarebbe stato abbandonato sul posto circa 24 ore prima al ritrovamento. Il magistrato di turno ha disposto che venga eseguito l'esame autoptico sul cadavere della donna.