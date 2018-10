VENERDÌ 05 OTTOBRE 2018, 10:55, IN TERRIS



MALTEMPO IN CALABRIA

Trovati morti una mamma e un bimbo

Ancora disperso il secondo figlio della donna

MANUELA PETRINI

ono stati trovati nel letto di un torrente nei comuni di San Pietro a Maida e San Pietro Lamentino, i corpi di una mamma e di uno dei due figli che risultavano dispersi da ieri sera da Lamezia Terme. Nel corso della notte era stato il marito della donna, ad avvertire i vigili del fuoco del suo mancato rientro. La vettura sulla quale viaggiava la donna con i suoi due figli, era stata trovata con le quattro frecce accese e vuota a San Pietro Lamentino, frazione di Lamezia Terme.

L'ondata di maltempo

L'ondata di maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, Cortale, Maida, Chiaravalle Centrale, San Pietro a Maida, Simbario. Colpita in modo pesante la piana di Gioia Tauro e Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Forti temporali interessano anche il crotonese in particolar modo le zone tra i comuni di Strongoli e Cirò Marina. Sulla zona Tirrenica, la città più colpita in assoluto dalla tarda serata di ieri è Lamezia Terme dove le precipitazioni a carattere temporalesco ed il forte vento imperversano incessantemente.

Problemi alla circolazione ferroviaria

La Rete ferroviaria italiana (Rfi), ha fatto sapere che dalle 8.40 è sospesa la circolazione dei treni fra le stazioni di Botricello e Crotone, sulla linea ionica per l'allagamento dei binari. E' stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. Però la circolazione ferroviaria è al momento fortemente perturbata. Alle 8 è ripresa tra Lamezia e Catanzaro Lido, dove era stata sospesa alle 4.50 per una frana sui binari fra Marcellinara e Feroleto. Si registrano rallentamenti sulle linee Tirrenica e Jonica, per guasti agli impianti di circolazione: fino a 50 minuti tra Lamezia Terme e Reggio Calabria, e fino a un'ora tra Sibari, Catanzaro Lido e Reggio Calabria.

