FIRENZE

Traffico internazionale di droga: 13 arresti

Componenti del clan provenienti da Italia, Spagna, Albania e Romania

na gang con componenti provenienti da mezza Europa che commerciava in droga a livello internazionale. La Squadra Mobile di Firenze ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica. Tredici le persone coinvolte in questo presunto traffico di stupefacente. Si tratta di italiani, spagnoli, albanesi e romeni, accusati di far parte di un'organizzazione criminale che era finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Lo riporta La Nazione senza ulteriori particolari.

I precedenti

E' la seconda operazione rilevante effettuata a Firenze in pochi giorni. L'altro ieri i finanzieri del comando provinciale fiorentino hanno arrstato 14 persone ubicate nel territorio della regione Toscana, nei pressi di Roma, nonché in vari altri luoghi della Lombardia. Le indagini hanno accertato che gli indagati facevano parte di una strutturata organizzazione malavitosa italo-albanese dedita al traffico internazionale di stupefacenti che nel tempo aveva importato nel nostro Paese ingenti quantità di cocaina e marijuana dal Belgio e dall’Olanda. Durante l'operazione, denominata “Buslijnen” (“autobus di linea” in lingua olandese) sono stati anche sequestrati 520 chili di marijuana e 18 di cocaina; inoltre, sono stati ricostruiti 17 episodi di importazioni.

