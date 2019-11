SABATO 02 NOVEMBRE 2019, 11:22, IN TERRIS



L'AQUILA

Tirabassi colto da infarto: ora è stabile

L'attore romano, volto noto di Distretto di Polizia, si è sentito male ieri sera

MILENA CASTIGLI

i sono stabilizzate le condizioni di salute di Giorgio Tirabassi. L'attore e regista romano, 59 anni, è stato colto da infarto mentre si trovava a Civitella Alfedena, nel cuore del Parco nazionale d’Abruzzo, in provincia di L'Aquila. Era arrivato alle 19 per un evento organizzato dal Comune: nella sala congressi del paese si proiettava il suo film “Il grande salto”. Alle 19.45, poco prima dell’inizio, ha accusato un forte dolore al petto. In un primo momento è stato condotto a Castel di Sangro e poi trasportato all'ospedale di Avezzano, nell’Unità di terapia intensiva cardiologica (Utic). Fonti sanitarie definiscono la situazione "seria" ma sotto controllo e sempre secondo le stesse fonti l'attore non corre pericolo di vita.

Distretto di polizia

Tirabassi, volto noto sia del cinema che della tv, ha infatti interpretato Paolo Borsellino per la casa di produzione Taodue ed è stato uno dei protagonisti di Distretto di Polizia, una delle serie tv più seguite dei primi anni 2000, è cosciente e al telefono ha cercato di rassicurare tutti, amici, parenti e fan, scusandosi poi con il pubblico che aveva riempito la sala per incontrarlo. Resta ovviamente ricoverato in osservazione: importanti saranno le prossime ore quando verrà diramato il bollettino medico.