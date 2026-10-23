Tibet, sisma di magnitudo 7.0: vittime e centinaia di edifici danneggiati

Il Tibet fa i conti con le conseguenze di un violento terremoto, tra abitazioni crollate, feriti e servizi interrotti. Il bilancio diffuso dai media statali cinesi, che citano le autorità locali, è di almeno 16 morti e 46 feriti, mentre prosegue la valutazione dei danni. La scossa ha colpito un territorio montuoso, causando distruzioni e compromettendo i collegamenti elettrici e telefonici. Nelle località interessate sono stati mobilitati agenti di polizia e vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso. Le autorità hanno attivato un piano di emergenza per coordinare gli interventi. Resta da definire l’entità complessiva delle conseguenze del sisma, mentre l’attenzione si concentra sull’assistenza alle persone colpite e sulla ricognizione degli edifici danneggiati.

Il bilancio delle vittime e i danni alle abitazioni

Un forte terremoto ha causato almeno 16 morti e 46 feriti nella regione cinese del Tibet, secondo quanto riportato dai media statali che citano le autorità locali. Oltre 300 abitazioni sono crollate a seguito del sisma di magnitudo 7.0, avvenuto ieri. L’agenzia di stampa statale Xinhua ha riferito che i funzionari sono ancora impegnati nella valutazione dei danni e che le operazioni di soccorso sono in corso. La televisione di Stato cinese (Cctv), citando le autorità locali, ha confermato il bilancio di 46 feriti – di cui 11 in gravi condizioni – e ha segnalato il crollo o il danneggiamento di 339 edifici.

L’epicentro e il piano di emergenza

Secondo l’Istituto geologico statunitense (Usgs), l’epicentro è stato localizzato in una zona montuosa a circa 190 chilometri a est-nordest di Nagqu e a 390 chilometri a nordest di Lhasa, il capoluogo regionale. Il sisma ha avuto una profondità superficiale di circa 10 chilometri. La Cctv ha reso noto che nell’area è stato attivato un piano di emergenza di livello III.

Crepe negli edifici e interruzioni dei servizi

L’epicentro si trova nella municipalità di Maru, nella contea di Baqen. Secondo quanto riferito da Xinhua, il vice responsabile della municipalità, Lhawang Dagpo, ha dichiarato che la scossa è stata avvertita distintamente presso gli uffici locali, dove si sono aperte crepe nelle pareti. L’agenzia ha inoltre segnalato interruzioni nei servizi elettrici e di telecomunicazione nel capoluogo della contea.

La mobilitazione dei soccorritori

Oltre 300 agenti di polizia sono stati inviati sul posto per le operazioni di soccorso, mentre il corpo regionale dei vigili del fuoco ha mobilitato 347 unità nelle aree colpite, riporta Xinhua.

Fonte Ansa