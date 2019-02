VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019, 11:10, IN TERRIS



Terrore a Parigi: attacco con l’acido in metro

La vittima, un ragazzo di 20 anni, è in pericolo di vita: ha gravi ustioni al volto e alle mani

rande paura stamattina nella metropolitana di Parigi. Una persona è rimasta gravemente ferita da un attacco con l'acido avvenuto sulla linea 1 della metro della Capitale francese. La notizia è stata riportata dal canale d'oltralpe France 3 che ha citato come fonte la poliza parigina. Secondo il quotidiano Le Parisien, che cita polizia e vigili del fuoco, la vittima - un giovane sulla ventina - è in pericolo di vita: avrebbe riportato gravi ustioni al volto e alle mani ed è ricoverato in prognosi riservata.

Diverbio

Da quanto evidenziato dagli investigatori, non si tratterebbe di un attacco terroristico ma di un diverbio di natura passionale tra due conoscenti. Infatti l'attacco - avvenuto tra le stazioni Bastille e Gare de Lyon - è scaturito in seguito a un diverbio tra i due. Al momento, l'aggressore è ancora in fuga.

Quello di oggi è il secondo caso di incidenti con l’acido sulla metropolitana di Parigi nel giro di pochi giorni: mercoledì sera, due persone sono state ustionate dopo che una bottiglia di acido era stata versata su un sedile e sul pavimento all’interno della metropolitana sulla linea 11.

