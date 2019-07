VENERDÌ 12 LUGLIO 2019, 06:24, IN TERRIS



BASILICATA

Terremoto 3.2 vicino Potenza

Una prima scossa, magnitudo 2.3, è stata registrata in provincia di Matera

MILENA CASTIGLI

T

rema la Basilicata. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 23:50 di ieri tra le province di Potenza (Basilicata) e Salerno (in Puglia). Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 21 km di profondità ed epicentro a 3 km da Satriano di Lucania (Potenza) e 9 km da Caggiano (Salerno). Non si segnalano danni a persone o cose. Sempre nella giornata di ieri, alle 4, una prima scossa di magnitudo ML 2.3 era stata registrata dai sismografi a 4 km a Nord da San Giorgio Lucano (Matera), sempre in Basilocata, ad una profondità di 32 km. Anche in questo primo caso, non ci sono stati danni.

