MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019, 06:29, IN TERRIS

Terremoto 6.5 in Albania: 3 morti e 150 feriti

L'epicentro vicino Durazzo. Case crollate, persone intrappolate sotto le macerie

MILENA CASTIGLI

L

a terra trema ancora in Albania. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito alle 2,54 ora locale (le 3,54 in Italia) la costa settentrionale del Paese delle Acquile vicino Durazzo, seconda città per grandezza (oltre 100mila abitanti) dopo la capitale Tirana, e uno dei più importanti porti dell'Adriatico.

Palazzi crollati

Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro tra Shijak e Durazzo. E' di almeno 150 feriti al momento il bilancio - I media locali riferiscono di decine di persone arrivate in ospedale con fratture e altre lesioni - mentre si scava tra le macerie di diversi palazzi crollati alla ricerche di diversi dispersi a Durazzo, molto vicina all'epicentro del sisma: le prime immagini dall'Albania arrivano su Twitter, alcune case completamente crollate. Ancora non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità su eventuali vittime. La violenza scossa è stata avvertita in tutto il Paese: a Tirana, la gente è scesa in strada in preda al panico. Il sisma è stato sentito anche in Italia: nello specifico, in Puglia, in Basilicata, in Campania e in Abruzzo. "La scossa di terremoto delle ore 3.54 è stata avvertita in provincia di Bari, Bat, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. Dalla sala della protezione civile della Regione Puglia non risultano allo stato segnalazioni di danni in Puglia. Vi aggiorno se emergeranno fatti rilevanti" ha scritto su Twitter il governatore pugliese Michele Emiliano.

Il sisma di settembre

Lo scorso 20 settembre due forti scosse di terremoto erano state registrate a distanza di dieci minuti al largo di Durazzo, con epicentro nel mar Adriatico. La prima era stata registrata alle 16,04 ora italiana a una profondità di 20 chilometri con una magnitudo di 5.8 gradi della scala Richter. La seconda era di 5.3 gradi. La terza, il giorno seguente, di 4.5. Alla fine, dopo un lungo sciame sismico, si è fatta la conta dei danni: 400 case e oltre 30 palazzi erano rimasti danneggiati, principalmente a Tirana e Durazzo, le due città più vicine all'epicentro del sisma. L'Italia aveva mandato aiuti durante i soccorsi.