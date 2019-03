GIOVEDÌ 28 MARZO 2019, 09:45, IN TERRIS



MARCHE

Terremoto di magnitudo 3.1 nell'Adriatico

Epicentro a 11 chilometri di profondità a pochi chilometri dalle città di Porto San Giorgio

MILENA CASTIGLI

L

e Marche tornano a tremare nella notte. Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato segnalato alle 21,59 di ieri con epicentro in mare, a 11 chilometri di profondità, a pochi chilometri dalle città di Porto San Giorgio e Pedaso, in provincia di Fermo. La scossa di terremoto non ha creato danni ma è stata distintamente avvertita dalla popolazione non solo lungo la fascia costiera ma anche nell'entroterra, soprattutto nella zona tra San Benedetto del Tronto e Civitanova Marche, e in particolare all'altezza della città di Pedaso. Scossa avvertita anche a Fermo e in un raggio di circa 30-40 chilometri. Non si segnalano danni a cose e persone. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma.

