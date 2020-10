Stragi del ’92, condannato all’ergastolo Matteo Messina Denaro

Una condanna all’ergastolo è stata emessa contro Matteo Messina Denaro. La sentenza contro il boss di Castelvetrano, latitante dal 1993, è stata pronunciata dai giudici della Corte d’Assise di Caltanissetta, presieduta da Roberta Serio: Messina Denaro, al termine di 14 ore di camera di consiglio, è stato ritenuto tra i responsabili delle stragi del 1992, quelle di Capaci e di Via D’Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e agli agenti che componevano le loro scorte. Come spiegato nella propria requisitoria (condotta per otto udienze) dal procuratore aggiunto Gabriele Paci, “Borsellino da tempo era nel mirino di Matteo Messina Denaro”. Questo “perché poco prima delle Stragi aveva chiesto l’arresto del padre e per aver patrocinato la collaborazione di alcuni pentiti”.

In aggiornamento

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.