ALLERTA MALTEMPO

Stop al caldo, ritorna il freddo

Da domani brusco calo delle temperature a Nord e Centro

MARCO GRIECO

I

nversione di marcia per il tempo. Da domani, infatti, il caldo, che ha scosso gran parte dell'Italia, lascerà il posto a temporali, grandine e nubifragi con un crollo delle temperature anche di dieci gradi. Responsabile di questo cambiamento repentino sarà la bassa pressione proveniente dalla Penisola iberica, alimentata dalle correnti polari. Sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, un primo assaggio della bassa pressione si consumerà nelle prossime ore, in particolare in Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

Anche in Italia centrale

Se il centro-Nord godrà dei primi frutti del fresco sin dalle ultime ore di questa giornata, per alcune regioni del Centro-Italia si dovrà aspettare, tutt'al più, a domani. Il martedì sarà da bollino nero per la Toscana e i rilievi dell'Italia centrale, con forti temporali e precipitazioni che pian piano investiranno gran parte delle regioni appeniniche. Il clou del peggioramento si avrà però mercoledì, con un'alta probabilità di rovesci lungo la costa adriatica, poi anche Umbria e Lazio. Le precipitazioni proseguiranno fino a domenica, persistendo nell'Italia centrale e, in seguito, spostandosi verso il Sud-Italia.



