Spari in una scuola: un ferito

La sparatoria nel giorno in cui gli studenti sono scesi in piazza contro la violenza legata alle armi da fuoco

i è conclusa con un bilancio di un ferito e l'arresto dell'assalitore la sparatoria che si è verificata alla Forest High School, a Ocala, in Florida. Secondo quanto riferito dai media statunitensi, ad aprire il fuoco è stato uno studente della stessa scuola. Un alunno è stato ferito a una gamba ed è stato trasportato all'ospedale. L'allarme aveva causato il lockdown della scuola, che era stata quindi isolata.

La protesta contro le armi

L'ennesima sparatoria in una scuola della Florida, si è verificata nel giorno in cui gli studenti, in tutti gli Stati Uniti, sono tornati in piazza per protestare contro la violenza legata alle armi da fuoco e l'inazione della politica. Questa volta l'iniziativa della minifestazione è partita dalla scuola superiore di Columbine, Connecticut, teatro della strage del 20 aprile 1999 dove morirono 13 persone e altre 24 rimasero ferite.

La protesta, che coinvolge più di 2.000 scuole, è stata promossa sul sito Change.org, dove hanno dato adesione oltre 250 mila persone. Il "walkout" segue quello del 14 marzo per la strage di Parkland (Florida) e l'ondata di marce che si sono solte in tutto il Paese per chiedere una svolta nel cotrollo delle armi.