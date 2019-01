MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019, 14:55, IN TERRIS



KENYA

Spari ed esplosioni in un hotel a Nairobi

Almeno tre morti in un attacco al Dusit: al-Shabab rivendica

REDAZIONE

U

n'esplosione, poi degli spari: si è scatenato il panico in un complesso di edifici in uno dei quartieri più eleganti di Nairobi, in Kenya, dove trovano posto un hotel e una schiera di uffici. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni e da una giornalista di France Press, presente sul posto, "c’era una bomba, ci sono un sacco di spari". L'esplosione sarebbe stata udita anche dai quartieri vicini e, stando a quanto riportato finora, tre persone sarebbero morte nel corso di quello che è stato identificato come un attentato. La polizia del Kenya, infatti, ha avanzato il sospetto che l'albergo sia finito nel mirino degli jihadisti, ipotesi confermata pochi minuti dopo con la rivendicazione da parte degli estremisti di al-Shabab. Al momento, ci sarebbero anche alcuni ostaggi all'interno degli edifici del resort: la Cnn ha riferito di almeno 4 terroristi nel commando che ha eseguito l'attacco.

Gunfire and explosion reported on 14 Riverside Drive off Chiromo Road, Nairobi, four cars destroyed; police on site https://t.co/OpoaIlEJaC pic.twitter.com/xAkYIYF37h — ktn (@KTNKenya) 15 gennaio 2019

In aggiornamento

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it