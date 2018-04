GIOVEDÌ 05 APRILE 2018, 18:16, IN TERRIS



TURCHIA

Spari all'università: 4 morti

Le forze dell'ordine hanno arrestato un ricercatore dell'ateneo di Osmangazi, nella città di Eskisehir

ANGELA ROSSI

E'

di quattro morti il bilancio della sparatoria che si è verificata all'Università Osmangazi, nella città di Eskisehir, in Turchia. Secondo quanto è emerso, l'autore dell'attacco è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

L'attentatore

Nel frattempo, la polizia turca ha comunicato che l'uomo che ha aperto il fuoco all'interno dell'Università è un assistente ricercatore della Facoltà di Scienze dell'educazione ed è stato identificato come Volkan D. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto l'uomo a mettere in atto il suo folle piano. Gli agenti di polizia lo stanno interrogando per cercare di chiarire il movente.

Le vittime

Secondo le prime informazioni, le vittime erano tutte alle dipendenze dell'università. Si tratterebbe di un vicepreside, un segretario della facoltà, un docente e un lettore. L'attentatore ha sparato dopo essere entreato nell'ufficio del preside al terzo piano dell'edificio e ha colpito a morte il vicepreside e il segretario. Successivamente, è uscito e ha aperto il fuoco contro le altre due vittime. Il rettore dell'ateneo, Hassan Gonen, ha raccontato l'accaduto e confermato il bilancio di 4 vittime. Inoltre, ha spiegato di essere scampato alla tragica sorte perché, per puro caso non si trovava nel suo ufficio. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Anadolu, ci sarebbero anche tre feriti.