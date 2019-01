SABATO 05 GENNAIO 2019, 11:36, IN TERRIS



CALIFORNIA (USA)

Sparatoria al bowling: 3 morti e 4 feriti

Oltre 40mila le persone uccise da armi da fuoco negli Stati Uniti, suicidi compresi

MILENA CASTIGLI

ncora morti da arma da fuoco negli Stati Uniti. Il dipartimento di Polizia di Torrance, in California, a 30 chilometri da Los Angeles, ha dato notizia di una sparatoria con "molte vittime" nella Gable House Bowl, un centro per il bowling che offre anche la possibilità di battaglie laser e l’uso di slot machine. Gli agenti hanno invitato la popolazione a "stare lontani dalla zona". Secondo le prime dichiarazioni della polizia, ci sarebbero "diverse persone a terra". Un primo dato, ancora non ufficiale, parla di tre vittime e quattro feriti.

Un testimone oculare, Jesus Perez di San Pedro, che si era nascosto all'interno del bar, ha raccontato di "aver sentito delle urla e poi circa quattro spari, e come se due persone fossero state colpite". Un quarto d'ora dopo è riuscito a lasciare il locale dal retro. Numero confermato da un secondo testimone, citato dal Los Angeles Times, che ha raccontato che "almeno due persone sono state colpite". "Siamo scappati nel bar per cercare riparo - ha detto un terzo cliente alla stampa locale - abbiamo sentito degli spari e che qualcuno era stato colpito". Sono state più di 40mila le persone uccise dalle armi da fuoco negli Stati Uniti, compresi i suicidi.

