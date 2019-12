MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019, 15:17, IN TERRIS



IL FATTO

Senzatetto accoltellata in pieno giorno. È grave

L'aggressore è in fuga. Un caso precedente a Forchia

MARCO GRIECO

E'

stata accoltellata in pieno giorno, poi il killer è fuggito lasciandola in una pozza di sangue. È il tragico evento capitato a una senzatetto a Borgo Dora, davanti all'Arsenale della pace di Ernesti Olivero. Alla donna sono state inferte tre coltellate a seguito delle quali è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale San Giovanni Bosco. Non sono tuttora note le sue condizioni. Secondo le prime indagini l'uomo sarebbe fuggito subito dopo l'atto.

Il precedente

Ad agosto un senzatetto 30enne originario di Genova era stato ferito a Forchia, in provincia di Benevento. Ad infliggergli il clopo un 18enne di Arienzo (Caserta) a seguito di una lite fra la vittima e un 51enne proprietario di un esercizio commerciale. Ritrovato nei pressi di un distributore carburanti per poi essere prontamente soccorso, agli inquirenti l'uomo aveva dichiarato di essersi fatto male da solo cadendo.