SABATO 18 AGOSTO 2018, 16:32, IN TERRIS



COSTACCIARO

Scossa di terremoto a Perugia: magnitudo 3.5

Avvertita distintamente anche nelle Marche

MILENA CASTIGLI

na forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 16,30, a Costacciaro, in provincia di Perugia, sulle pendici del massiccio del Monte Cucco. La magnitudo è stata di 3.4 e l'ipocentro a 8 km di profondità. Poco dopo, alle 16,32, è avvenuta una seconda scossa, sempre con epicentro ed ipocentro, questa volta di magnitudo inferiore: 2.1. La scossa è stata avvertita distintamente nel fabrianese e in buona parte delle Marche. Nessun danno a cose o persone, che però per lo spavento sono scese in strada.