SABATO 20 LUGLIO 2019, 14:25, IN TERRIS



INCUBO TRATTA

Scoperto giro di prostituzione a Teramo

Le ragazze nigeriane erano costrette a prostituirsi per estinguere il debito di viaggio

MARCO GRIECO

L'

ennesimo traffico di esseri umani è stato sgominato dalla Squadra mobile di Teramo, che ha interrotto l'inferno per diverse ragazze nigeriane, venute in Italia per un riscatto sociale e costrette a prostituirsi per ripagare il debito i viaggio che ammontava a circa 25.000 - 30.000 euro.

Ragazze costrette

Gli agenti della Polizia di Stato sono partiti dal monitoraggio della strada "Bonifica del Tronto", luogo capitale della prostituzione, osservando diverse ragazze che operavano soggiogate dai loro carnefici. In un secondo momento, gli agenti hanno fatto irruzione in cinque appartamenti, rinvenendo dodici ragazze che alloggiavano tra Martinsicuro (in provincia di Teramo) e Monsampolo del Tronto (in provincia di Ascoli Piceno). Stando alle dichiarazioni delle ragazze, tutte erano soggette a una donna, la madame, che le soggiogava in modo coercitivo con riti voodoo e ricatti.

Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it