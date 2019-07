GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019, 08:35, IN TERRIS



PUNJAB

Scontro tra treni in Pakistan: 10 morti

Il premier Khan: "Garantire standard di sicurezza per la rete ferroviaria"

MILENA CASTIGLI

E

nnesima tragedia ferroviaria in Pakistan, Stato dell'Asia centrale. Dieci persone sono morte e 64 sono rimaste ferite in uno scontro tra una treno passeggeri e uno merci nella città meridionale pachistana di Rahimyar Khan. Il treno merci era fermo quando quello passeggeri lo ha colpito in velocità alla stazione ferroviaria di Walhar, nella provincia orientale del Punjab. I feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche, sono stati trasportati in diversi ospedali della zona. Alle operazioni di soccorso ha preso parte anche l'esercito. In un comunicato, il premier Imran Khan si è detto molto rattristato dalla notizie dell'accaduto e ha ordinato al ministro delle ferrovie Sheikh Rashid Ahmad di "prendere misure d'emergenza per contrastare il decennale fallimento dell'infrastruttura ferroviaria" e garantire standard di sicurezza.

I precedenti

Gli incidenti ferroviari sono comuni in Pakistan a causa delle scarse infrastrutture e della negligenza delle autorità ferroviarie: la rete pakistana risale infatti all'epoca coloniale britannica e si trova in condizioni pessime a causa dei cronici scarsi investimenti nella manutenzione. Nel novembre del 2016 due treni si erano scontrati frontalmente a Karachi a causa del malfunzionamento di un semaforo. Nel disastro erano morte 17 persone e 40 ferite. Il mese prima, in settembre, c'erano stati 4 morti e un centinaio di feriti in un incidente simile vicino a Multan. In quel caso l'Awam Express diretto a Karachi era piombato su un treno merci fermo sulla linea dopo aver investito un uomo che stava attraversando i binari.



